Цікаво, що останнім часом поляки стараються підтримувати вітчизняних виробників. Відтак, покупці надають перевагу ягодам, вирощеним на території Польщі. Та цьогорічна вартість польської полуниці не надто відрізняється від імпортної.

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Ціни на польських ринках

Гуртова вартість полуниці становить 30 злотих (близько 219 гривень) за кілограм, а роздрібна – понад 50 злотих (приблизно 366 гривень).

На перших рядах ринків столиці можна знайти польську полуницю вартістю від 12 злотих (майже 88 гривень) за кілограм. Та ближче до середини ринку ціни збільшуватимуться.

Грецьку полуницю на ринках продають у контейнерах по пів кілограма. Вартість одного становить 9,99 злотого (близько 73 гривні). Тож кілограм ягід коштує майже 20 злотих (приблизно 147 гривень). Також на ринках можна побачити такі контейнери за ціною 12 злотих (близько 88 гривні) за порцію або 24 злотих (близько 176 гривень) за кілограм.

Деякі продавці, які торгують вітчизняною полуницею, оцінюють свій товар у 22 злотих (приблизно 161 гривню) за півкілограмове упакування. Це 44 злотих (близько 322 гривні) за кілограм.

Жителі Польщі сподіваються, що згодом ціни на полуницю дещо знизяться. Адже ранні ягоди, як правило, коштують дорожче за пізній урожай.

Полуниця у Польщі є дорогою у 2021 році / Фото Unsplash