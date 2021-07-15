Не Pfizer единственным: чем вакцинируют жителей в разных странах Европы

Многие люди в Украине сознательно отказываются от прививки против COVID-19. Причиной является то, что люди не доверяют отдельным вакцинам. Особенно скептически украинцы настроены против китайского препарата CoronaVac. Хотя некоторые западные страны используют для вакцинации своих жителей такие же продукты, которые сейчас есть в Украине.

Не слишком большее доверие имеют векторные вакцины AstraZeneca и Jonsons&Jonsons. Многочисленные публикации СМИ о том, что эти продукты вызывают тромбоз, насторожили украинцев и пригасили желание делать прививки указанными препаратами.

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Какие вакцины используются в странах Европы

Наибольший процент украинцев пока не против получить вакцину от Pfizer. Некоторые люди специально ждут, чтобы защититься от коронавируса именно этим препаратом. К тому же часто люди объясняют свою позицию тем, что именно Pfizer преобладает в развитых странах.

В то же время в Европе люди прививаются охотнее и меньше волнуются о производителе вакцины. Европейские медики отмечают, что нет "плохих" и "хороших" вакцин. Прививки любым препаратом в условиях пандемии – оправданы.

Поэтому предлагаем посмотреть, какие вакцины используют европейские страны для выработки коллективного иммунитета.

Четыре вакцины, которые были одобрены в ЕС (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Jonsons&Jonsons) сейчас активно используют в следующих странах:

Австрия;

Бельгия;

Болгария;

Великобритания;

Греция;

Дания;

Эстония;

Ирландия;

Исландия;

Испания;

Италия;

Кипр;

Латвия;

Литва;

Люксембург;

Мальта;

Нидерланды;

Германия;

Португалия;

Румыния;

Словения;

Финляндия;

Франция;

Хорватия;

Чехия;

Швейцария;

Швеция.

Три вакцины (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) сейчас доступны для жителей таких стран:

Андорры;

Польши.

Делают уколы препаратами Pfizer, AstraZeneca, "Спутник V", ВИВР и CoronaVac в:

Боснии и Герцеговине;

Македонии.

Тремя видами вакцин (Pfizer, Moderna, Jonsons&Jonsons) обеспечила своих граждан Норвегия.

Лихтенштейн предпочел вакцины американского производства. В государстве доступные препараты от Pfizer и Moderna.

Молдова использует такие вакцины для прививки против коронавируса: Pfizer, Moderna, Jonsons&Jonsons, AstraZeneca, "Спутник V", ВИВР, CoronaVac, CanSino.

Многообразие вакцин также есть в Словакии (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Jonsons&Jonsons, "Спутник V") и Венгрии (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Jonsons&Jonsons, "Спутник V", ВИВР).

В Сербию было завезено продукты: "Спутник V", ВИВР, Pfizer и AstraZeneca.

Черногория делает прививки жителям вакцинами: "Спутник V", ВИВР, Pfizer и AstraZeneca.

Гражданам Украины сейчас доступны следующие препараты: Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca, Jonsons&Jonsons.

Сан-Марино делает прививки вакцинами Pfizer и "Спутник V".

Жителей Монако вакцинируют только препаратом от Pfizer.

Как видим, европейские страны используют не только средства американских производителей. Некоторые государства также, как Украина, предлагают своим гражданам CoronaVac. А некоторые – даже применяют скандальный "Спутник V".