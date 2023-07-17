Лучше не ехать: какие туристические локации Европы наиболее переполнены

Этот летний сезон один из самых загруженных за всю историю. Туристам следует искать альтернативу популярным локациям, ведь они просто переполнены посетителями.

Какие европейские достопримечательности и пляжи больше всего заполнены людьми – далее в материале! Поверьте, лучше их избегать, потому что не протолкнетесь!

Читайте также Отпуск в Хорватии: 5 причин выбрать Сплит этим летом