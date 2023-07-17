Лучше не ехать: какие туристические локации Европы наиболее переполнены

17 июля 2023, 16:15
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Источник:

The Thinking Traveller

Этот летний сезон один из самых загруженных за всю историю. Туристам следует искать альтернативу популярным локациям, ведь они просто переполнены посетителями.

Какие европейские достопримечательности и пляжи больше всего заполнены людьми – далее в материале! Поверьте, лучше их избегать, потому что не протолкнетесь!

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Какие достопримечательности привлекают толпы туристов

Эксперты портала The Thinking Traveller изучили отзывы на специализированных сайтах и в соцсетях по ключевым словам "слишком переполнено", "не протолкнуться" и т.д. В список попали самые посещаемые достопримечательности в Европе.

Больше всего отзывов о толпах получили 10 следующих локаций:

  1. Эдинбургский замок, Шотландия;
  2. Букингемский дворец, Великобритания;
  3. Сиам Парк, Тенерифе, Испания;
  4. Гранд-канал, Венеция, Италия;
  5. Римские бани, Бат, Англия;
  6. Лондонский Тауэр, Англия;
  7. Лувр, Париж, Франция;
  8. Акрополь, Афины, Греция;
  9. Британский музей, Лондон, Англия;
  10. Музей Орсе, Париж, Франция.

Также названы самые "загруженные" туристические достопримечательности у популярных среди туристов Италии, Испании, Греции.

  • Италия: Гранд-канал в Венеции, Музей Ватикана в Риме, Колизей;
  • Испания: Сиам Парк на Тенерифе, рынок Бокерии в Барселоне, Храм Святого Семейства в Барселоне;
  • Греция: Акрополь в Афинах, деревня Линдос на Родосе, Парфенон в Афинах.

Очевидно, что посещать эти места лучше вне сезона отпусков и праздников, а также больше шансов рассмотреть достопримечательности в будни.

Колизей в Риме / Фото UnSplash

Как насчет пляжей Европы?

Летом туристы в Европе интересуются не только историческими местами, архитектурой и музеями. Большие толпы отдыхающих заполоняют пляжи. Какие прибрежные локации на самом деле не так привлекательны, как на картинках, и где загорать и купаться придется в толпе:

  • Элафониси на Крите, Греция;
  • пляж Фигового Дерева на кипрском курорте Протарас;
  • Барселонета в Барселоне;
  • Навайо на острове Закинф, Греция;
  • пляж Леванте в Аликанте, Испания;
  • Красный пляж на Санторини в Греции.

Пляж Навайо на острове Закинф / Фото Peakpx

Греческий Акрополис впервые вводит ограничения

Из-за большого наплыва туристов в Афины для Акрополиса вводят ограничения. Такое решение принимается впервые. Уже к концу месяца начнут использовать тайм-слоты и электронные билеты. В планах также увеличить количество входов и выходов.

В Барселоне магазин ввел плату для туристов

Исторический гастроном Colmado Múrria в Барселоне ввел плату в размере 5 евро для туристов, забивающих магазин ради фото, но ничего не покупающих. После этого количество посетителей резко сократилось.

Автор: Марта Касіянчук