С пометкой "Голубой флаг": какие пляжи мира являются наиболее безопасными и чистыми

Поскольку летние каникулы уже на пороге, стоит задуматься над тем, на каком из пляжей мира провести отпуск. При выборе важно обращать внимание на различные факторы, в частности чистоту и безопасность. В этом поможет "Голубой флаг".

Так, в сети появился свежий список стран с наибольшим количеством пляжей с "голубым флагом". Награда выдается безопасным, удобным и экологически чистым местам. Поэтому, какие пляжи мира считаются самыми чистыми, – далее в материале!

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Что такое Голубой флаг?

Программа "Голубой флаг", что проводит Копенгагенский фонд экологического образования (FEE), является одной из самых известных в мире добровольных наград для пляжей, пристаней и туристических лодок, которая присуждается на основе серии строгих экологических, образовательных и водных требований. Контрольные показатели, связанные с безопасностью и доступом, должны соответствовать и поддерживать операторы.

Для путешественников эта награда означает побывать в месте, где можно ожидать потрясающей красоты, а также приверженности экологичности и первоклассным удобствам.

Все Голубые флаги присуждаются за один парусный/купальный сезон (обычно с июня до середины сентября) и снимаются в конце этого сезона. Обновляя награды каждый сезон, программа гарантирует, что пляжи постоянно соответствуют критериям.



Пляж Бурриана в Испании занял первое место в рейтинге / Фото iStock

На сегодня сертифицировано 5 038 пляжей, пристаней и лодок в 51 стране. Предлагаем далее ознакомиться со списком из 10 лучших стран с наибольшим количеством пляжей с Голубым флагом, которые помогут вам спланировать свое следующее путешествие.

Названы страны с самыми безопасными пляжами

Испания – 628 пляжей с "голубым флагом"; Греция – 596 пляжей; Турция – 551 пляж; Италия – 457 пляжей; Франция – 403 пляжа; Португалия – 394 пляжа; Дания – 153 пляжа; Ирландия – 85 пляжей; Англия – 77 пляжей; Кипр – 77 пляжей.

Один из самых чистых и красивых пляжей Испании – Бурриана, в южном курортном городе Нерха. В Греции в топе – пляж Кампуди, который ежегодно награждается "голубым флагом" с 1951 года. В Турции чуть меньше половины номинантов находятся в провинции Анталия. Почти пятимильный пляж Лара – один из них.

Напомним, недавно туристический портал Which? проанализировал отзывы туристов, чтобы определить лучшие и худшие приморские города Испании. Результаты показали, что не все популярные места для летнего отдыха поразили опрошенных путешественников.