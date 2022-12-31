312 долларов за ночь в отеле: в каких городах дороже всего встретить Новый год

До Нового года остались считанные часы. Каждый в этом году отмечает этот праздник по-разному. Есть и те, кто готов изрядно потратиться. И для них есть много вариантов!

К примеру, портал CheapHotels.org определил самые дорогие города для встречи 2023 года. В ходе исследования сравнивались цены на самые дешевые номера в отелях в 50 крупных городах мира за три ночи проживания – с 30 декабря по 2 января.

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Абсолютный победитель – Нью-Йорк. Самый дешевый номер в отеле с хорошей локацией и рейтингом в Нью-Йорке в канун Нового года будет стоить 312 долларов за ночь.

10 городов мира с самыми дорогими ценами на отели в Новый год:

Нью-Йорк – 312 долларов за ночь,

Майами-Бич – 297 долларов за ночь,

Сидней – 295 долларов за ночь,

Лондон – 275 долларов за ночь,

Нэшвилл – 257 долларов за ночь,

Эдинбург – 234 доллара за ночь,

Токио – 232 доллара за ночь,

Дубай – 230 долларов за ночь,

Канкун – 217 долларов за ночь,

В Венеции – 214 долларов за ночь.

Как отмечают авторы исследования, сравнивая канун Нового года в 2021 году, когда на поездки по определенным направлениям все еще сильно влияли COVID-ограничения, тарифы в Токио в этом году поднялись более чем на 300%. Еще одним направлением, в котором наблюдается значительное увеличение цен, является Марракеш (Марокко), где цены выросли более чем в три раза по сравнению с прошлым годом.