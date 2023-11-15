Ничем не хуже, чем must-visit локации: 10 наименее посещаемых стран в 2023 году

Путешествия стали неотъемлемой частью современной жизни, а Франция, Испания и Соединенные Штаты становятся самым частым выбором для путешественников. Однако существует расхождение в популярности, когда речь идет о других направлениях. Этому контрасту способствуют разные факторы.

В частности, портал World Population Review, известный своими экспертизами в демографии, обнародовал рейтинг самых посещаемых стран мира. Этот отчет проливает свет и на факторы, способствующие их недостаточной популярности среди туристов. О некоторых из этих направлений вы, возможно, никогда не слышали.

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Почему одни страны популярнее других?

Причины непопулярности отдельных стран могут быть совершенно разными. К примеру, многие островные страны Тихого океана находятся на большом расстоянии, что может сделать их дорогим или трудоемким. Другие страны могут быть близкими, но также дорогими или лишенными привлекательных мест.

Некоторые могут иметь недостаточно развитую индустрию туризма, что может осложнить логистику посещения. Другие просто слишком малы, чтобы принять огромное количество туристов.

Также очень часто некоторые страны могут восприниматься как опасные из-за политической нестабильности или откровенной войны.

Названы наименее посещаемые страны в 2023 году

Тувалу, Маршалловы острова,

Маршалловые острова / Фото UnSplash

Ниуэ, Кирибати, Микронезия, Монтсеррат, Соломоновые острова, Сан-Томе и Принсипи, кладовые, Гвинея-Бисау.

Портал World Population Review составлял рейтинг на основе данных о туристах в период до пандемии и за первое полугодие 2023 года.

Дополнительно изучалось количество бронирований авиабилетов, чтобы спрогнозировать туристический поток на второе полугодие.

Какие 10 стран Европы наиболее желательны среди туристов?

Среди всего многообразия туристических направлений всегда желательнее. Так, ведущий британский тревел-журнал Wanderlust подвел итоги ежегодной премии "Reader Travel Awards", определяющей наиболее желаемые направления среди туристов.

В 2023 году на первой строчке наконец страна, которая шла к этому в течение нескольких последних лет, – Хорватия. За ней Испания и Италия. Кто еще попал в десятку – читайте по ссылке.