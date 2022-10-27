National Geographic назвал лучшие туристические направления на 2023 год: список
Источник:National Geographic
Весь мир надеется, что в 2023 году туристическая индустрия возобновится почти полностью после долгой COVID-паузы. Да, пока украинцам из-за войны не до путешествий, но наша победа уже совсем близко, поэтому почему бы немного не помечтать и не составить маршрут интересными локациями.
Названы лучшие туристические направления на 2023 год
Авторитетный журнал о географии, природе, культуре и путешествиях National Geographic решил дать нам задуматься, куда следует отправиться уже в следующем году. Издание определило лучшие 25 мест в мире, которые следует посетить в 2023 году.
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Со списком этого года мы хотели вернуться к выявлению позитивных историй о направлениях и общинах. Мы усердно работали над тем, чтобы включить в список менее известные жемчужины, столь же вдохновляющие альтернативы оказавшимся переполненными местам.
– рассказала Эми Алипио из National Geographic Travel.
Так, все места были условно разделены на пять категорий: природа, приключения, культура, сообщество и семья.
5 лучших мест для любования природой
- Шотландское нагорье
- Ботсвана
- Словения
- Национальный парк Биг Бенд, Техас
- Азорские острова
Азорские острова / Фото tripmydream.ua
5 лучших мест для приключений
- Новая Зеландия
- Чокекирао, Перу
- Юта
- Австрийские Альпы
- Национальный парк Откровения, Мексика
5 лучших мест для культуры и истории
- Аппиева дорога, Италия
- Пусан, Южная Корея
- Гроты Лонгмен, провинция Хэнань, Китай
- Египет
Пирамиды Гизы в Египте / Фото UnSplash
- Чарльстон, Южная Каролина
5 лучших мест в категории "сообщество"
- Острова Додеканес, Греция
- Милуоки, Штат Висконсин
- Альберто, Канада
- Лаос
- Гана
5 лучших мест для семейных путешествий
- Тринидад и Тобаго
- Сан-Франциско, Калифорния
- Колумбия
- Швейцария
Швейцария вошла в список лучших мест для семейных путешествий в 2023 году / Фото UnSplash
- Манчестер, Великобритания
Итак, планируйте путешествие и вносите эти направления в свои маршруты!