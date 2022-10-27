National Geographic назвал лучшие туристические направления на 2023 год: список

Весь мир надеется, что в 2023 году туристическая индустрия возобновится почти полностью после долгой COVID-паузы. Да, пока украинцам из-за войны не до путешествий, но наша победа уже совсем близко, поэтому почему бы немного не помечтать и не составить маршрут интересными локациями.

Названы лучшие туристические направления на 2023 год

Авторитетный журнал о географии, природе, культуре и путешествиях National Geographic решил дать нам задуматься, куда следует отправиться уже в следующем году. Издание определило лучшие 25 мест в мире, которые следует посетить в 2023 году.

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Со списком этого года мы хотели вернуться к выявлению позитивных историй о направлениях и общинах. Мы усердно работали над тем, чтобы включить в список менее известные жемчужины, столь же вдохновляющие альтернативы оказавшимся переполненными местам.

– рассказала Эми Алипио из National Geographic Travel.

Так, все места были условно разделены на пять категорий: природа, приключения, культура, сообщество и семья.

5 лучших мест для любования природой

Шотландское нагорье

Ботсвана

Словения

Национальный парк Биг Бенд, Техас

Азорские острова