Вылезло немало сюрпризов: назвали лучшие и худшие пляжные города Испании
Источник:Which?
Испания широко известна как главное место для летнего пляжного отдыха. Однако, как и в любой стране, не все курортные города страны предлагают одинаковые условия для отдыха.
В исследовании, проведенном туристическим порталом Which?, были проанализированы отзывы туристов, чтобы определить лучшие и худшие приморские города Испании. Результаты показали, что не все популярные места для летнего отдыха поразили опрошенных путешественников.
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Названы лучшие и худшие пляжные города Испании
Четыре из пяти дестинаций с самым низким рейтингом расположены на популярном побережье Коста-дель-Соль или Коста-Бланка. Удивительно, но менее известные места, такие как Кадис и Картахена, получили высокие оценки за свою пляжную инфраструктуру и богатое предложение по истории, культуры, гастрономии и напитков.
Возглавил рейтинг Сан-Себастьян – город в Стране Басков на севере Испании. Он получил 88% удовлетворенности от клиентов, в частности:
- 5 звезд за пляжи,
- достопримечательности,
- еду/напитки и четыре звезды за набережную,
- безопасность,
- дружелюбие,
- размещение,
- шопинг,
- туристическую привлекательность.
При этом Сан-Себастьян получил три звезды за сочетание цены и качества, а также только 2 звезды за тишину и спокойствие.
Сан-Себастьян в Испании / Фото Unsplash
А вот худшим признали элитный город-порт Пуэрто-Банус в Марбелье, где уровень удовлетворенности клиентов составил лишь 55%. В частности, местные пляж, набережную, еду/напитки и шопинг оценили в три звезды, а достопримечательности, безопасность и дружественность – в две звезды. Между тем за туристическую привлекательность, тишину и сочетание цены/качества он вообще получил по одной звезде.
10 лучших пляжных городов Испании
- Сан-Себастьян, Страна Басков (88% удовлетворенности клиентов).
- Нерха, Андалусия (81%).
- Картахена, Мурсия (80%).
- Шабия, Аликанте (80%).
- Сиджес, Каталония (80%).
- Алтеа, Аликанте (79%).
- Эстепона, Андалусия (79%).
- Морайра, Теулада (79%).
- Аликанте (78%).
- Кадис, Андалусия (76%).
10 худших пляжных городов Испании
- Пуэрто-Банус, Марбелья (55%).
- Ла-Манга, Мурсия (56%).
- Альбир, Аликанте (57%).
- Фуэнхирола, Малага (58%).
- Торревьеха, Аликанте (60%).
Пляж Торревьеха / Фото Unsplash
- Виго, Галисия (61%).
- Калахонда, Малага (62%).
- Сантандер, Кантабрия (65%).
- Бенальмадена, Андалусия (65%).
- Альмерия, Андалусия (65%).