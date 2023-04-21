Названы 10 лучших городов мира для цифровых кочевников: кто возглавил рейтинг

Жить и работать из любой точки мира может каждый из нас. Нужно только стать цифровым кочевником. Для таких даже определили самые лучшие города.

Так, в топ-5 городов для удаленных работников попали Лиссабон, Бангкок, Мадрид, Сеул и Дели. Кто еще оказался и в рейтинге – ниже в материале!

Читайте также В Норвегии открыли самый длинный в мире тоннель для велосипедистов и пешеходов: как он выглядит

Кто такие цифровые кочевники?

Digital nomads – это категория фрилансеров, не привязанных к одному месту. Они кочуют между разными городами и странами, не задерживаются слишком долго и всегда в движении. При этом они продолжают работать, чтобы путешествовать с комфортом и не чувствовать дискомфорт на новых местах.

Большинство цифровых кочевников – это программисты, дизайнеры, веб-разработчики, маркетологи, консультанты и создатели авторских online-проектов. То есть специалисты, которые все равно эффективно могут работать с любой точки мира, имея под рукой только ноутбук и доступ в интернет.

10 лучших городов для цифровых кочевников в 2023 году

Сайт рынка гибких рабочих мест Instant Offices опубликовал свежий отчет, в котором почти 80 локаций по всему миру ранжируют на предмет их пригодности для цифровых кочевников. В частности, учитывались данные о доступности города, погоде, скорости интернета и покрытии Wi-Fi.

Да, был составлен рейтинг из десяти городов по всему миру:

Лиссабон (Португалия)

Город обеспечил себе первое место благодаря множеству коворкингов, более 7 000 точек доступа Wi-Fi и потрясающего предложения еды и напитков. Теплый климат и приморское месторасположение являются дополнительным бонусом.

Бангкок (Таиланд)

Город привлекает цифровых кочевников по многим причинам, одной из которых является его огромное сообщество эмигрантов, что облегчает общение и адаптацию. Бангкок может похвастаться более чем 15 000 точек доступа Wi-Fi по всему городу, множеством коворкингов и доступным жильем. А еще здесь невероятно богата ночная жизнь.

Бангкок занял второе место в рейтинге лучших городов для цифровых кочевников / Фото UnSplash

Мадрид (Испания)

Стоимость жизни здесь несколько ниже, чем в других известных европейских столицах. Поскольку Мадрид становится своего рода центром удаленных работников, здесь созданы максимально благоприятные условия для работы и адаптации.

Сеул (Южная Корея)

Благодаря фантастическому общественному транспорту, великолепной инфраструктуре, суперсовременным технологиям, культуре, истории и ночной жизни в этом шумном мегаполисе никогда не будет развлечений. Кроме того, здесь одна из самых высоких скоростей Интернета в мире.

Дели (Индия)

Город привлекает цифровых кочевников благодаря более низкой стоимости жизни, чем у других в списке, множества коворкингов и точек доступа к Wi-Fi.

В десятку также вошли:

Дубай (ОАЭ), Хошимин (Вьетнам), Джакарта (Индонезия), Катманду (Непал), Роттердам (Нидерланды).

Обратите внимание: компания Kipling опубликовала новый рейтинг европейских городов, являющихся лучшими направлениями для соло-туристок.