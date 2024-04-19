Для любителей вкусно поесть и выпить: названы лучшие 5 городов Европы для такого путешествия

Люди отправляются в путешествие с разными целями - кто-то хочет познать мир, а кто-то найти внутреннюю гармонию, одним туристам интересна культура, а других привлекают более приземленные вещи. А есть и те туристы, для которых основной целью поездки является желание насладиться местной гастрономией и напитками.

Так, назвали 5 городов Европы, куда стоит отправиться таким путешественникам. В список попали города Польши, Испании и Португалии.

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Названы лучшие 5 городов Европы для любителей поесть и выпить

Краков, Польша

Неожиданно второй по величине город Польши занял первое место в рейтинге. Туристы хвалят Краков за его сытную и доступную еду, что делает его главным направлением для гурманов. Посетителям предлагается попробовать традиционные польские блюда, такие как пирожки с начинкой из различных ингредиентов, напоминающие украинские вареники.

Кроме того, Краков может похвастаться потрясающей архитектурой и множеством достопримечательностей для туристов.

Валенсия, Испания

Валенсия, популярное туристическое направление, предлагает сочетание песчаных пляжей, волшебного исторического квартала и футуристического Города искусств и наук. В дополнение к своим достопримечательностям, город известен своей великолепной кухней.

В Валенсии обязательно надо попробовать паэлью / Фото Unsplash

Туристам, которые посещают Валенсию, рекомендуется исследовать центральный продовольственный рынок, где расположены многочисленные бары и рестораны, что стоит попробовать. Одним из обязательных блюд является паэлья, традиционное валенсийское блюдо из риса. Еще один местный деликатес – орчата, сладкий напиток из орехов.

Фуншал, Мадейра, Португалия

На Мадейре туристы могут насладиться культовым крепленым вином, которое производят на террасных виноградниках, выстроившихся на склонах холмов острова. Плодородные вулканические почвы и теплый климат также позволяют выращивать разнообразные продукты, от бобов до маракуйи.

Посетители могут посетить знаменитый фермерский рынок Меркаду-дус-Лаврадорес (Mercado dos Lavradores) в стиле ар-деко, расположенный в старом городе, где можно найти разнообразные местные товары.

Рядом с рынком есть рыбный рынок, предлагающий свежие морепродукты. Обязательный местный деликатес – круглые мадейрские лепешки, известные как Bolo do caco, которые готовят на базальтовом камне и подают с чесночным маслом, идеально дополняет блюда из морепродуктов.

Mercado dos Lavradores в Фуншале / Фото Unsplash

Севилья, Испания

Второй испанский город, попавший в рейтинг, славится тапас, которые здесь представлены в самых разнообразных вариациях. Дополнить их стоит знаменитой мансанильей – испанской вариацией хереса.

Барселона, Испания

В Каталонии туристы могут ощутить уникальный кулинарный вкус, отличный от остальной Испании. Среди местных деликатесов – соленая треска, аррос-негре (рис, приправленный чернилами кальмара) и фидеуа (блюдо из морепродуктов с лапшой). Эти блюда часто подают с домашним соусом айоли и запивают бокалом кофе, каталонским эквивалентом шампанского.