Никаких курьезов: какие аэропорты мира наименее "стрессовые"

Нередко во время путешествий или обычных поездок в аэропортах происходят стрессовые ситуации. Это может быть связано не с вашей плохой организацией, а с несовершенной работой аэродромов.

Так, компания StressFreeCarRental собрала данные о самых популярных аэропортах мира, чтобы найти самые спокойные гавани. В первой троице оказались Вильнюс, Биллунн и Люксембург.

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Специалисты решили сфокусироваться на общем количестве путешественников за год, удаленности от центра города, ценах на парковку и рейтинг качества.

Объясняют это так: чем меньше пассажиров, тем меньше стресса испытывают пассажиры в аэропорту. Аналогично, чем ближе к городу, тем дешевле транспорт и меньше проблем. Цель была найти наименее "стрессовый" аэропорт.

Десятка наименее "стрессовых" получилась такой:

Вильнюс (Литва), Биллунн (Дания), Люксембург (Люксембург), Менорка (Испания), Ганновер (Германия), Ньюкасл (Великобритания), Корфу (Греция), Тронхейм (Норвегия), Турин (Италия), Кальяри-Эльмас (Италия).

Вильнюсский аэропорт назвали одним из наименее "стрессовых" / Фото Skytrax

Какие туристические локации Европы наиболее переполнены

Этот летний сезон один из самых загруженных за всю историю. Туристам следует искать альтернативу популярным локациям, ведь они просто переполнены посетителями.

Эксперты портала The Thinking Traveller изучили отзывы на специализированных сайтах и в соцсетях по ключевым словам "слишком переполнено", "не протолкнуться" и т.д. В список попали наиболее посещаемые достопримечательности в Европе.

Больше всего отзывов о толпах получили 10 следующих локаций:

Эдинбургский замок, Шотландия; Букингемский дворец, Великобритания; Сиам Парк, Тенерифе, Испания; Гранд-канал, Венеция, Италия; Римские бани, Бат, Англия; Лондонский Тауэр, Англия; Лувр, Париж, Франция; Акрополь, Афины, Греция; Британский музей, Лондон, Англия; Музей Орсе, Париж, Франция.

Также названы самые "загруженные" туристические достопримечательности у популярных среди туристов Италии, Испании, Греции.

Очевидно, что посещать эти места лучше вне сезона отпусков и праздников, а также больше шансов рассмотреть достопримечательности в будни.