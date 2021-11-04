Научат, поддержат и даже трудоустроят: как работают шведские профсоюзы

Наверное, если в твоей стране такая практика не распространена, то вступление в профсоюз – это не то, что часто приходит в голову. А вот, например, в Швеции около 70% работников являются членами разных профсоюзов. Какие преимущества такого членства и о чем нужно знать, прежде чем присоединиться – читайте дальше.

В Швеции работники могут присоединиться к профсоюзу, имеющему непосредственную связь с их профессией (например, для учителей – это Lärarförbundet, для инженеров – Sveriges Ingenjörer), или выбрать профсоюз с более широким спектром деятельности.

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Все шведские профсоюзы делятся на 3 отдельные организации:

Шведскую конфедерацию профсоюзов (LO), ориентированную на "голубых воротничков" (людей, выполняющих физическую работу)

Шведская конфедерация профессиональных работников (TCO), ориентированная на "белых воротничков" (работников интеллектуальной сфере)

Шведская конфедерация профессиональных ассоциаций (SACO).

Основная причина такой популярности профсоюзов – возможность организации и обеспечения лучших условий труда. В целом это один из наиболее распространенных факторов вступления в профсоюзы, в том числе среди шведов.

Контроль взаимодействия работника и работодателя

Важной функцией профсоюзов является выполнение роли посредника в любых спорах или переговорах между работником и работодателем. И это касается даже увольнения. Если работодатель планирует увольнять работника, он обязан заранее проконсультироваться с профсоюзом, прежде чем прибегать к действиям. В случае несправедливого увольнения профсоюз даже может подать в суд недобросовестного работодателя.

Помощь в развитии карьеры

Еще одним преимуществом профсоюзов является их информационная поддержка. Часто организации предоставляют работникам актуальные данные о рыночной ставке и статистике зарплат, что очень полезно для будущих собеседований при обсуждении оплаты труда. Кроме того, профсоюзы не только помогают с резюме, но и предоставляют услуги карьерного коучинга, но преимущественно только на шведском языке.

Также, являясь членом профсоюза, вы можете рассчитывать на финансовую поддержку, чтобы покрыть расходы на обучение и материалы, необходимые для работы.

Шведские профсоюзы помогают с трудоустройством / Фото Pexels

Более того, вы можете принять участие в различных лекциях, например, шведский профсоюз Unionen часто проводит семинары на различные темы, касающиеся работы, например, борьба со стрессом на работе или как эффективно проводить профсоюзные встречи и т.д.

А вот обучающие курсы от другого шведского профсоюза Ledarna сфокусированы на формировании у работников лидерских способностей. Остальные профсоюзы также предлагают курсы для учителей, медработников, инженеров и других работников.

Заметим, что почти все обучение проводится на шведском языке. Если вы им не владеете, то лучше обратиться в профсоюз, в который планируете поступить, и узнать, какие курсы доступны на английском языке.

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Финансовая поддержка

Если вы заинтересованы в овладении определенной профессией, но вам не хватает средств на оплату обучения, то профсоюз может покрыть все расходы. И не только.

Члены профсоюзов могут получить скидку на ипотеку или другой банковский кредит. А еще – разнообразные туристические скидки, онлайн-курсы, страховые полисы, заботу о здоровье, фитнес, отдых и многое другое.



В Швеции профсоюз может оплатить обучение / Фото Unsplash

Коллективное соглашение

Kollektivavtal – это коллективный договор, состоящий из ряда соглашений, регулирующих взаимодействие работника и работодателя. В основном с помощью такого договора регулируют вопросы оплаты и условий труда (в частности, максимальное количество рабочих часов и сверхурочные часы), праздничных дней и всяческих льгот и доплат, которые можно использовать, например, для оплаты абонемента в спортзале или других спортивных мероприятий.

В Швеции условия, которые предлагает kollektivavtal, считаются очень привлекательными для работников. И в качестве дополнительного бонуса – вам не нужно договариваться обо всем самостоятельно. Так что вполне понятно, что около 90% шведских работников пользуются этой возможностью.

К слову, трудовое законодательство Швеции достаточно щедро, поэтому даже если вы не зарегистрированы ни в одном профсоюзе, вы все равно можете пользоваться различными правами, предоставляемыми работникам.