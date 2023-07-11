Вступление в НАТО и ЕС: что мотивирует украинцев возвращаться из Польши

Перспективы членства Украины в ЕС и НАТО являются ключевыми факторами, мотивирующими украинских беженцев возвращаться из Польши после завершения войны. Об этом свидетельствуют данные опроса.

Миграционная платформа EWL проанализировала евроатлантические стремления украинцев в Польше в исследовании "Граждане Украины на польском рынке труда. Новые вызовы и перспективы". Большинство респондентов выступают за присоединение к Североатлантическому альянсу, сообщает 24 Канал.

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Хотят вернуться

Украинцы готовы возвращаться из Польши после войны и рассчитывают на членство Украины в НАТО и Евросоюзе:

43% военных беженцев и 40% трудовых мигрантов выразили готовность возвращаться, если Украина присоединится к Североатлантическому альянсу.

военных беженцев и трудовых мигрантов выразили готовность возвращаться, если Украина присоединится к Североатлантическому альянсу. 51% беженцев и 67% экономических мигрантов назвали самой большой мотивацией для возвращения домой вступление Украины в Европейский союз.

Евроатлантический выбор граждан Украины будет оказывать значительное влияние на развитие украинской экономики. Перспектива интеграции в НАТО обеспечивает большую безопасность, которая привлекает технологии, инвесторов и способствует стабильной бизнес-среде. Вступление в ЕС открывает двери для доступа к европейскому рынку,

– комментирует результаты исследования глава правления Миграционной платформы EWL Анджей Коркус.

Он также добавил, что во время пребывания в Польше украинские трудовые мигранты, а затем и беженцы, смогли на собственном опыте убедиться, какие преимущества дает членство страны в ЕС и НАТО.

Среди других факторов, которые мотивируют возвращаться, украинцы также называют экономические вопросы: повышение зарплат и улучшение условий труда А еще для них важны семейные аспекты, как возможность воссоединиться с родными, которые остались в Украине.