Насколько подорожала жизнь в Польше за последний год

В последнее время в Польше существенно выросла стоимость топлива, коммунальных услуг и пищевых продуктов. На это повлияла прежде всего инфляция.

Такие выводы исходят из данных о годовом показателе инфляции. Данные обнародовало Главное статистическое правительство страны (GUS).

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На сколько выросли цены в Польше

Уровень инфляции, зафиксированный в июле 2020 года, составил 5%. Это повлияло на рост стоимости основных товаров и услуг.

В частности, в течение года в Польше подорожало топливо:

дизель – на 28,7%;

бензин – 32%;

газ – 20,7%.

Коммунальные услуги с июля 2020 года выросли в среднем на 6,2%. Жители Польши начали платить больше за:

вывоз мусора – на 23,1%;

электроэнергию – на 9,5%;

услуги стоматолога – на 5,3%;

посещение салонов красоты – на 5,7%;

походы в кино и театры – на 12,1%.

Выросли цены также на еду и напитки. Стоит отметить, что жители Польши тратят более четверти бюджета на эти продукты (28%). Поэтому рост цен существенно повлиял на финансовое положение людей. Вот как изменились цены на самые популярные продукты питания:

на 6,2% выросла стоимость напитков (прежде всего через налог на сахар);

на 22,6% – мясо птицы;

на 4,6% – говядина;

на 7,6% – овощи;

на 5,6% – масло.

К тому же Credit Agricole Bank Polska прогнозирует еще больший рост цен на продукты питания. На такую ​​тенденцию повлияют нынешние неблагоприятные погодные условия, которые отразились на количестве урожая.