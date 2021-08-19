Насколько подорожала жизнь в Польше за последний год
Источник:Business Insider
В последнее время в Польше существенно выросла стоимость топлива, коммунальных услуг и пищевых продуктов. На это повлияла прежде всего инфляция.
Такие выводы исходят из данных о годовом показателе инфляции. Данные обнародовало Главное статистическое правительство страны (GUS).
Узнавайте также Переезд в Польшу с детьми: на что обратить внимание – опыт украинки
На сколько выросли цены в Польше
Уровень инфляции, зафиксированный в июле 2020 года, составил 5%. Это повлияло на рост стоимости основных товаров и услуг.
В частности, в течение года в Польше подорожало топливо:
- дизель – на 28,7%;
- бензин – 32%;
- газ – 20,7%.
Коммунальные услуги с июля 2020 года выросли в среднем на 6,2%. Жители Польши начали платить больше за:
- вывоз мусора – на 23,1%;
- электроэнергию – на 9,5%;
- услуги стоматолога – на 5,3%;
- посещение салонов красоты – на 5,7%;
- походы в кино и театры – на 12,1%.
Выросли цены также на еду и напитки. Стоит отметить, что жители Польши тратят более четверти бюджета на эти продукты (28%). Поэтому рост цен существенно повлиял на финансовое положение людей. Вот как изменились цены на самые популярные продукты питания:
- на 6,2% выросла стоимость напитков (прежде всего через налог на сахар);
- на 22,6% – мясо птицы;
- на 4,6% – говядина;
- на 7,6% – овощи;
- на 5,6% – масло.
К тому же Credit Agricole Bank Polska прогнозирует еще больший рост цен на продукты питания. На такую тенденцию повлияют нынешние неблагоприятные погодные условия, которые отразились на количестве урожая.Также узнавайте, на сколько снизилась средняя зарплата в Польше.