Не заплатил – попал на штраф: в исторической части Венеции вводят новые условия для туристов

В Венеции собираются давать новые штрафы туристам. Речь идет о лицах, которые не оплатили вход в историческую часть.

Туристы должны будут платить за въезд в город-лагуну, если не сделают этого, то будут вынуждены заплатить немаленький штраф. Власти ввели этот шаг, чтобы подавить чрезмерный туризм.

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Штрафовать будут тех, кто не заплатит за вход в историческую часть

Посетители Венеции, которые не оплатят входной взнос в исторический центр города, столкнутся со штрафами, начиная с 10-кратной цены билета в 5 евро. То есть нарушителям правил придется заплатить 50 евро, а то и больше.

Плата будет действовать в течение 29 дней с апреля до середины июля. Но некоторые местные жители не уверены, что плата за вход или соответствующие штрафы окажут положительное влияние на местных жителей.

По пилотной схеме, на главных автобусных и железнодорожных вокзалах туристов будут встречать стюарды, которые напомнят о новых правилах и объяснят, как оплатить визит, если это необходимо.

Нам нужно найти баланс между туристами и жителями. Конечно, мы должны защитить пространство жителей, и препятствовать прибытию однодневных туристов в определенные дни,

– сказал муниципальный советник по вопросам туризма Симоне Вентурини.

Чиновники подчеркнули, что программа направлена на:

уменьшение скопления людей в дни пик,

поощрение более длительных посещений,

улучшение качества жизни жителей.

Но плата не распространяется на тех, кто находится в Венеции, включая материковые районы Маргера и Местре.

В Венеции будут штрафовать тех, кто не заплатит за вход в историческую часть / Фото Unsplash

Напомним, визит в историческую часть Венеции теперь нужно зарезервировать заранее и оплатить. Такие правила действуют в периоды активного туризма для однодневных посетителей. Исключения – дети в возрасте до 14 лет, а также люди с европейским удостоверением инвалидности.