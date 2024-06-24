Недавно в Испании туристы оказались в эпицентре скандала. В курортном городе Пальма они гуляли по улицам в бикини. Местные жители возмутились и напомнили: пляжная одежда – для пляжей.

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Пожалуйста, арестуйте этих почти обнаженных людей. Или ид**тов без рубашек, почти обнаженных, в бикини, которые бродят по рынкам, городам и магазинам,

– пишут в сети.



Жители Пальмы возмущены туристами / Скриншот в видео

Отмечают, что в Испании за это можно получить существенный штраф – до 600 евро (более 26 тысяч гривен). Однако местные жители считают: этого мало. Они отмечают, что у себя дома туристы никогда бы не ходили по улицам в таком виде. Однако, приезжая на курорты, люди почему-то позволяют себе проводить весь день в бикини. В частности, заходить в супермаркеты, рестораны, магазины и тому подобное.

Стоит заметить, что в Испании сейчас продолжаются масштабные антитуристические протесты. Местные жители требуют, чтобы туристическая сфера "сбавила обороты" и позволила им спокойно провести лето. В частности, в эпицентре протестов оказался и город Пальма.