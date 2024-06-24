Нещодавно в Іспанії туристи опинилися в епіцентрі скандалу. У курортному місті Пальма вони гуляли вулицями у бікіні. Місцеві мешканці обурилися й нагадали: пляжне вбрання – для пляжів.

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Будь ласка, заарештуйте цих майже оголених людей. Або ід**тів без сорочок, майже оголених, у бікіні, які блукають по ринках, містах і магазинах,

– пишуть у мережі.



Мешканці Пальми обурені туристами / Скриншот у відео

Наголошують, що в Іспанії за це можна отримати суттєвий штраф – до 600 євро (понад 26 тисяч гривень). Однак місцеві мешканці вважають: цього мало. Вони наголошують, що у себе вдома туристи ніколи б не ходили вулицями у такому вигляді. Однак, приїжджаючи на курорти, люди чомусь дозволяють собі проводити весь день у бікіні. Зокрема, заходити у супермаркети, ресторани, крамниці тощо.

Варто зауважити, що в Іспанії наразі тривають масштабні антитуристичні протести. Місцеві мешканці вимагають, аби туристична сфера "збавила оберти" й дозволила їм спокійно провести літо. Зокрема, в епіцентрі протестів опинилося й місто Пальма.