На Майорке вводят штраф для туристов: за какое популярное действие придется заплатить 900 евро

Местные власти издали распоряжение, запрещающие такие виды скачков, но туристы либо не знают об этом, либо не учитывают возможные штрафы. Официальные лица говорят, что этим летом произошло уже 7 инцидентов, и они опасаются, что произойдет трагедия.

Мы просим приходящих людей быть ответственными. Мы не можем постоянно наблюдать. Одним скачком вы измените свою жизнь. Если у вас все хорошо, ну ладно, вы весело проводите время. Но если что-то пойдет не так... это изменит вашу жизнь,

– заявил представитель полиции.

Многие туристы, которые ныряют из понтонов, делают это вместе со своими детьми, выстраиваясь в очередь. Местные жители говорят, что скачок стал "почти обязательным" для туристов, фотографирующих их для социальных сетей.

При этом власти исключили установку перил, поскольку, по словам чиновников, туристы будут просто залезать на них, что увеличивает высоту прыжка и, следовательно, опасность. Есть не менее 5 больших предупредительных знаков, но еще нужно установить дополнительные.

Было несколько случаев:

Одна британка заявила, что не знала об этом правиле или опасности после прыжка со своей дочерью.

В июле два человека получили травмы после того, как нырнули в море. Первый 47-летний испанец сломал нос и повредил шею, поскольку не знал, что глубина воды всего 60 сантиметров.

Второй мужчина, 38-летний немец, нырнул в море, где глубина была всего 1,8 метра и получил травму головы. В одном из инцидентов потерпевший потерял сознание, и его пришлось спасать из воды.

В Италии могут не пустить в бассейн без плавающей шапочки.