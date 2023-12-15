Польша вошла в ТОП самых счастливых стран в Евросоюзе: кто лидер

Авторитетная аналитическая служба Евростат обнародовала революционный индекс, измеряющий удовлетворенность жизнью в странах Европейского Союза. Польша стала одним из лидеров этого списка.

Счастливейшей страной Европы стала Австрия, а за ней Польша. Какие еще страны имеют счастливые жители – узнайте ниже в материале!

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Польша заняла 2 места среди самых счастливых стран ЕС

Польша разделяет позицию с двумя странами. Опередила их только Австрия – и то на 0.2 поинта.

Для подготовки индекса аналитики изучили все страны Евросоюза по девяти критериям. Среди них – материальное и социальное удовлетворение, качество жизни, среда, занятость и другие.

Пятерка (на самом деле, 12-ка) самых счастливых получилась такой:

Австрия; Польша, Румыния, Финляндия; Бельгия, Нидерланды; Дания, Словения; Чехия, Ирландия, Мальта, Швеция.

Какие страны менее счастливы?

Одной из самых несчастных стран неожиданно оказалась Германия. У этого государства показатель 6,5. Она смогла опередить только Болгария.

Самый низкий балл в рейтинге получила Болгария с результатом 5,6 балла. Это единственная страна ЕС, набравшая менее 6 баллов по общему индексу удовлетворенности жизнью.

Германию признали одной из самых несчастных стран / Фото Unsplash

При составлении этого рейтинга Евростат хотел зафиксировать тенденции субъективного благосостояния жителей Европы. Эксперты отметили, что граждане ЕС преимущественно полностью удовлетворены своей жизнью, если имеют в среднем 7,1 из 10 баллов.

В то же время, еще одно исследование – Gallup – показывает, что Финляндия беспрецедентно шестой год подряд является самой счастливой страной мира. Больше об этом рейтинге читайте по ссылке.