"Лестницу в небо" заберут: на Гавайях демонтируют известную достопримечательность

Популярную локацию "Лестница в небо" на Гавайях планировали демонтировать еще в 2021 году. Но подготовительные работы начались только на прошлой неделе.

Живописную лестницу, ведущую к гавайской красоте, сносят, поскольку туристы продолжают посещать это место. По данным мэрии, работы продлятся не менее шести месяцев и будут стоить 2,5 миллиона долларов.

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На Гавайях убирают известную достопримечательность

Лестница, построена военно-морским флотом США в 1940-х годах, была популярным туристическим объектом. Хотя она была закрыта для туристов в 1987 году, иностранцы продолжали посещать это место, несмотря на то, что путь к вершине пролегал через частную территорию.

Несмотря на опасную местность, ютуберы, тиктокеры, любители острых ощущений и другие туристы продолжали идти по лестнице. Локация состоит из 3 922 ступенек, извивающихся по горной тропе длиной 2800 футов в Канеохе на востоке Оаху.

Лестницу Хайку демонтируют / Фото Википедия

За удаление лестницы совет единогласно проголосовал еще в 2021 году. Но полный демонтаж начинается только в этом году.

Из-за безудержного незаконного проникновения лестница Хайку представляет значительную угрозу и расходы для города, а также влияет на качество жизни жителей поблизости,

– сказала член городского совета Гонолулу Эстер Киаина.

Мэр Гонолулу заявил, что демонтировать лестницу решили из-за уважения к людям, живущих рядом, а также из-за уважения к культуре сообщества Хайку.

Напомним, в Варшаве обустроят смотровую площадку на трубе мусоросжигательного завода на правом берегу города. Посмотреть на город можно будет с высоты 72 метра.