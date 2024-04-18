Можно ли поехать в Польшу без загранпаспорта: в ГПСУ расставили точки над "і"

Польша продолжает оказывать помощь украинцам, которые спасаются от войны. Кроме того, она является транзитной страной на пути к другим государствам ЕС. Украинцев интересует, можно ли въехать в Польшу без загранпаспорта.

После 24 февраля 2022 года Польша делала исключения для некоторых украинцев, которые выезжали из горячих точек, и позволяла пересечь границу по внутреннему паспорту. Какова ситуация сейчас, Андрей Демченко – спикер Государственной пограничной службы Украины – рассказал в комментарии Закордон 24.

Обратите внимание Страна льда, пингвинов и тайн: могут ли украинцы свободно посетить Антарктиду

Что говорит Демченко

Всем, кто собирается пересечь границу с Польшей, Демченко рекомендует взять с собой загранпаспорт. Если же его пока нет, лучше всего оформить документ и уже тогда планировать поездку. К слову, стоимость загранпаспортов выросла с 1 апреля 2024 года.

В то же время, по словам спикера ГПСУ, польская сторона может сделать исключение и пропустить человека по внутреннему паспорту. Однако для этого должна быть серьезная причина. Например, если украинка или украинец докажет, что действительно спасается от войны и выезжает из прифронтовой зоны.

В то же время следует понимать, что такой процесс займет время. В частности, польские пограничники могут сконтактировать с коллегами из других стран. Это следует учесть при планировании своего пребывания в Польше. Особенно, если покупаете билеты на поезд или автобус.

Заметим, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину убежище на территории Польши нашли сотни тысяч украинцев. Однако по состоянию на 2024 год все чаще фиксируют переезды людей в соседнюю Германию.