Требовали по 100 евро за фото: туристы стали жертвами мошенников возле Колизея

Многие туристы попались на удочку мошенников, которые предлагали сфотографироваться на память на фоне выдающегося римского Колизея. Они привлекали клиентов костюмами римских солдат, а затем требовали с туристов неоправданно высокие суммы за фото.

После "фотографии с римским солдатом" туристов заставляли заплатить 100 евро. Конечно, люди отказывались отдавать такие деньги за очень посредственные фотографии. Но мошенники требовали этого силой, угрожали и сопровождали в ближайший банкомат.

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Костюмированное мошенничество

Несомненно, одним из самых популярных достопримечательностей Рима является Колизей. Ежегодно его посещают миллионы туристов, поэтому вокруг этого исторического сооружения всегда крутятся мошенники, которые хотят воспользоваться этим безумным спросом.

И одна из преступных схем была построена на обычных костюмированных фото. Сначала все начиналось невинно. Мужчины в образах центурионов приглашали туристов фотографироваться с ними на фоне Колизея. А потом – требовали за это 100 евро.

Когда люди отказывались платить, мошенники начинали вести себя агрессивно и угрожать. Когда туристы объясняли, что у них нет налички, их сопровождали в банкомат, чтобы получить свои деньги.

Полиция Италии объясняет, что такие случаи не единичны. Такие "римские солдаты" уже долго вовлечены в схему вымогательства около Колизея. И этот "бизнес" процветает годами. Больше всего от него страдают иностранные туристы.

Во время удачной полицейской операции эти мошенники были задержаны. Злоумышленников приговорили к 4 годам лишения свободы.

Мошенники в костюмах римских солдат выманивали деньги у туристов / Фото La Repubblica

В Колизей теперь можно попасть по именным билетам

Чтобы посетить одну из самых выдающихся достопримечательностей в мире – римский Колизей – теперь нужно покупать индивидуальные билеты. Они доступны только через официальный вебсайт, колл-центры, в кассах на входе на территорию и у некоторых туроператоров.

Такие ограничения ввела администрация памятки для борьбы со спекулянтами и мошенниками. Они массово скупали билеты, а затем перепродавали их иностранцам по завышенным ценам. Это приводило к тому, что в официальных кассах часто не хватало билетов для желающих.

Официальный именной билет дает возможность посетить весь комплекс достопримечательностей, включая Колизей, Римский форум и "Золотой дом" Нерона.