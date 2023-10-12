Миграция кадров: почему образованные и молодые украинцы уезжают из Польши в Германию

Большинство украинских беженцев до 35 лет, которые после полномасштабного вторжения находились в Польше, переехали в Германию. Основными причинами такой миграции являются более крупные заработки и наличие близких в ФРГ.

Активный переезд украинской молодежи из Польши в Германию исследовала Миграционная платформа EWL совместно с Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета. Главная тенденция такой миграции – выезд трудоспособных людей.

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Молодежь переезжает в Германию

По результатам исследования, более половины украинских беженцев (53%), переехавших из Польши в Германию – молодые люди до 35 лет. Только 2% изменивших страну проживания оказались нетрудоспособного возраста, сообщает 24 Канал.

Это свидетельствует о том, что в Германию уезжает преимущественно молодежь. Она более мобильна и готова трудоустраиваться,

– подчеркнул директор международной рекрутации Миграционной платформы EWL Марцин Колодзейчик.

После 24 февраля страны ЕС обратили внимание на высокий профессионализм граждан Украины. Немецкий рынок труда фактически стал впервые доступен украинцам. Беженцы могут делать и простую физическую работу. Но есть те, кто изучают язык и открывают для себя возможности устроиться на высококвалифицированные должности и работать по специальности.

В ЕС ценят украинских специалистов

У украинцев есть серьезный профессиональный опыт и навыки, поэтому такие квалифицированные кадры улучшили ситуацию на рынке труда Германии и ускоряют ее экономическое развитие.

Почти половина беженцев (47%), переехавших из Польши в ФРГ, владеют английским минимум на коммуникативном уровне. А у каждого четвертого украинца есть знания немецкого (24%) и польского (22%) языка.

Ранее украинцы, которые сменили место жительства с Польши на Германию, рассказали о главных причинах такого решения. На это оказало большое влияние наличие родственников или друзей в ФРГ, более высокие заработки и соцвыплаты и возможность найти лучшую работу.

Исследование EWL было проведено в августе 2023 года. Эксперты опросили 400 совершеннолетних украинцев, которые после начала войны переехали сначала в Польшу, а затем в Германию.