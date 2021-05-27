В Молдове планируют вакцинировать людей в троллейбусе и автобусе

В Кишиневе и его пригородах запустят два мобильных пункта прививки от COVID-19. Ими станут переоборудованные автобус и троллейбус. По мнению властей, это должно помочь ускорить процесс вакцинации населения.

Спланировать визит в такой пункт прививки можно будет с помощью специального графика. Его опубликует мэрия.

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Как будут курсировать новые мобильные пункты

"Вакцинационный" троллейбус будет курсировать по всем районам столицы. В то время переоборудован под пункт вакцинации автобус будет работать в пригороде Кишинева. Мэр города Ион Чебан добавил, что остановки запланированы в самых оживленных точках города.

Чтобы получить прививку от COVID-19 в новом мобильном пункте вакцинации, необходимо иметь с собой удостоверение личности. Доступными будут вакцины Pfizer и AstraZeneca, а также китайские препараты.

Напомним, что с 19 мая Молдова перешла к третьему этапу иммунизации населения от коронавируса. Доступ к вакцине открыли для всех желающих от 18 лет.

Полную вакцинацию в стране пока прошли только 2% населения.