У Эстонии нет механизма выдачи Украине военнообязанных мужчин: заявление главы МВД

Эстония не может выдавать Украине военнообязанных мужчин, находящихся на ее территории. Для этого нет механизма, который бы соответствовал принципам международного права. Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс.

По его словам, для такого шага необходимо, по крайней мере, соответствующее решение правительства. Министр уже высказывался о готовности выдать Украине ее военнообязанных граждан, но считает, что его слова были несколько обезображены.

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Что будет с военнообязанными мужчинами в Эстонии?

Лаури Ляэнеметс опубликовал более расширенное заявление в фейсбуке.

Важно однозначно подчеркнуть: у меня, как министра внутренних дел, или у эстонского государства, конечно же нет цели начать гнать на фронт украинских мужчин мобилизационного возраста, которые здесь живут,

– написал глава МВД Эстонии.

Чиновник добавил, что если бы Украина решила обратиться в Эстонию за помощью в мобилизации граждан, проживающих на территории государства, то от этой просьбы "было бы сложно отказаться". Ведь такое решение могло бы восприниматься так, что Эстония повернулась спиной к Украине, которая находится в состоянии войны.

Однако следует сказать, что сегодня у нас нет такой возможности, согласно международному праву. Для этого требуется отдельное соглашение между странами и, как минимум, решение на правительственном уровне,

– подытожил министр внутренних дел Эстонии.

Лаури Ляэнеметс убежден, что находящимся в стране украинцам нужно дать четкий сигнал, что Эстония никого не прогонит со своей территории и не будет пытаться отправить беженцев на фронт.

Напомним, глава МВД Эстонии на прошлой неделе заявил о том, что его страна готова выдавать Украине военнообязанных граждан. Позже завотделом политики в сфере пограничной охраны и миграции МВД Эстонии Янек Мяги уточнил, что Украина официально не обращалась в Эстонию с просьбой о выдаче военнообязанных.

Германия не будет выдавать Украине мужчин

По официальным данным, в Эстонии проживает около 7 000 мужчин-украинцев призывного возраста.

Ранее министр юстиции ФРГ Марк Бушман заявил, что Германия не будет выдавать Украине военнообязанных мужчин-украинцев. По его словам, "проблемы с мобилизацией" в Украине не будут иметь никаких практических последствий для мужчин, живущих в Германии.

Бушман добавил, что сейчас немецкие работодатели призывают идти на уступки и брать украинских беженцев на работу, даже если они еще недостаточно выучили язык.