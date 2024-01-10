Украинцев в Лондоне призвали стать на военный учет: обращение консульства

Консульство Украины в Лондоне призвало мужчин за границей стать на военный учет. Это просят сделать при выезде из Украины более чем на три месяца.

В дипучреждении подробно объяснили, куда украинцам нужно обращаться, чтобы стать на военный учет в Великобритании. Рекомендации – далее в материале.

Читайте также Безопасность и будущее для детей: в каких странах Европы планируют остаться украинцы

Кто должен стать на учет в Британии?

В консульство часто обращаются мужчины-украинцы, имеющие вопросы о возможных изменениях в вопросе мобилизации. В британском дипучреждении решили дополнительно разъяснить обязанности украинских военнообязанных за границей.

В заявлении украинского консульства в Лондоне ссылаются на требования Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Согласно его положениям, военнообязанные должны, в частности:

Состоять на военном учете в случае выбытия за пределы Украины сроком более трех месяцев. Это нужно оформить в зарубежных дипломатических учреждениях Украины;

Лично в семидневный срок со дня прибытия в Соединенное Королевство прибыть с паспортом гражданина Украины и военно-учетными документами в одно из зарубежных дипломатических учреждений Украины на территории Великобритании для взятия на военный учет.

В дипучреждении напомнили важный момент: действующим законодательством не установлены какие-либо ограничения для мужчин призывного возраста по предоставлению консульских услуг.

Информация о том, что без документов по военкомату мужчины не могут оформить паспорт/поручение и так далее, не соответствует действительности,

– подчеркнули в консульстве.

Информация о лицах призывного возраста (18 – 65 лет), принимаемых на временный консульский учет в посольстве, одновременно вносится в военный учет призывников, военнообязанных и резервистов, который ведется учреждением.

Что говорят за границей о мобилизации украинцев

Чтобы встать на военный учет в консульстве в Лондоне, не обязательно бронировать временный слот. Можно отправить документы по почте.

У Эстонии нет механизмов выдачи Украине военнообязанных мужчин. Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс. По его словам, для такого шага необходимо, по крайней мере, соответствующее решение правительства.

Важно однозначно подчеркнуть: у меня, как министра внутренних дел, или у эстонского государства, конечно же нет цели начать гнать на фронт украинских мужчин мобилизационного возраста, которые здесь живут,

– заявил глава МВД Эстонии.

Эстонский министр уверен, что проживающим в Эстонии украинцам нужно дать четкий сигнал, что страна никого не прогонит со своей территории и не будет пытаться отправить беженцев на фронт.

Министр юстиции ФРГ Марк Бушман заявил, что Германия не будет выдавать Украине военнообязанных мужчин-украинцев. По его словам, "трудности с мобилизацией" в Украине не будут иметь никаких практических последствий для мужчин, находящихся в Германии.