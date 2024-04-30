Помогут ли Хорватия и Румыния в мобилизации украинских мужчин

Хорватия и Румыния предоставляют приют украинцам, которые спасаются от войны. Страны не будут помогать украинскому правительству мобилизовать мужчин призывного возраста, которые живут на их территории.

Об этом заявила государственный секретарь по европейским делам Хорватии Андрея Метелко-Згомбич, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе. Она подтвердила, что Хорватия предложила убежище для украинцев, которые сбежали от российской агрессии. Однако, по ее словам, именно украинское правительство должно решить, как бороться с этой проблемой.

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Теперь это действительно дело Украины – решать, каким образом усилить вербовку (в армию – 24 канал) лиц, которые сейчас находятся за пределами страны,

– сказала Андрея Метелко-Згомбич.

В то же время государственный секретарь МИД Румынии Даниэла Григоре Готман также отметила, что ее страна не сможет помочь украинскому правительству в этом вопросе.

"Мы не будем участвовать в этой призывной кампании, как мы уже упоминали, потому что это решение украинского правительства и граждан, которые являются беженцами в нашей стране, присоединяться или нет к войне", – заявила она.

Украина хочет вернуть мужчин из заграницы

В апреле 2024 года приняли решение о том, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет временно не смогут получать консульские услуги. В то же время не говорится о помощи в случае чрезвычайных ситуаций.

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал это решение справедливым. Пока одни мужчины защищают Украину в окопах, другие надеются отсидеться на территории других стран, при этом получая украинские услуги. Кулеба отметил, что украинцы за рубежом не освобождены от своих обязанностей. В то же время о принудительном возвращении не говорится.