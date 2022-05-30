Минцифры запускает горячую линию для украинцев в Европе: что можно будет узнать
Источник:телеграмм Минцифры
Украинцы, оказавшиеся в разных странах Европы из-за российской агрессии, могут не знать немало информации. Чтобы избежать сложностей, Министерство цифровой трансформации Украины запускает специальную горячую линию для переселенцев.
Минцифры создает горячую линию для украинцев в Европе
Отныне украинские переселенцы, которые находятся в европейских странах, смогут позвонить по телефону и выяснить то, что им нужно. Рассказываем, какую информацию можно получить на горячей линии.
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Так, Минцифры заявило, что запускает виртуальный центр Дія.Бізнес — горячую линию для вынужденных переселенцев из Украины в европейских странах.
Украинцы смогут оперативно получить информацию о:
- статус временной защиты и другие важные аспекты пребывания на территории Европы;
- помощь с жильем и трудоустройством, поиском детского сада, школы, офиса;
- правила ведения бизнеса в 7 странах ЕС (Польши, Болгарии, Чехии, Словакии, Словении, Литве и Германии) и как впоследствии сделать релокейт в Украину.
Запросы из других государств ЕС будут готовиться индивидуально. Отмечается, что центр также будет давать ответы внутри перемещенным лицам в Украине.Обратите внимание! Получить бесплатную консультацию можно по телефонам: 080 033 31 83 (звонки бесплатные на территории Украины) и +48 22 266 22 75 (международный номер для звонков с территории стран ЕС, плата взимается в соответствии с тарифными условиями оператора).
Напомним, ранее ЕС создал бесплатную горячую линию для консультирования граждан Украины по условиям пребывания в Европе.
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