Железнодорожное путешествие по Европе: какие долгожданные международные поезда запустят в 2024 году

В следующем году на маршруты выйдут несколько международных поездов. Европа продолжает активно продвигать железнодорожное сообщение, чтобы люди выбирали поезда вместо самолетов.

В 2024 году на континенте начнут курсировать несколько популярных поездов, соединяющих отличные туристические локации в разных странах. Какие железнодорожные маршруты заработают в Европе – узнаете в материале.

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Париж – Берлин

Впервые за последние 9 лет столицы Франции и Германии снова будут связаны скоростным ночным сообщением. Поезд будет ходить без пересадок и остановок.

Этот маршрут был анонсирован перевозчиком NightJet. Поезд между Парижем и Берлином планируют запустить до конца 2023 года. Он будет отходить с парижского вокзала Гар-де-Л'эст в 19:12 и прибывать в Берлин в 8:26 на следующее утро. Из Берлина скоростной поезд будет отправляться в 20:18, а в Париже он будет уже в 10:24 утра.

Сначала поезд будет совершать 3 рейса в неделю. А уже с осени 2024 года будет курсировать каждый день. Билет на ночной поезд между немецкой и французской столицами обойдется в 50 евро.

Париж – Мадрид

Столица Франции также будет связана железнодорожным маршрутом со столицей Испании. Компания Trenitalia рассчитывает запустить по этому направлению свои легендарные поезда "Красная стрела". Они уже не первый год обслуживают Париж, Турин, Лион и Милан. Поезд Frecciarossa является одним из самых популярных в Европе. Он разгоняется до 400 километров в час.

Это сообщение будет доступно до конца 2024 года. Стоимость такой поездки будет стартовать от 30 евро.

Поезд Frecciarossa / Фото из Википедии

Брюссель – Прага

Этот маршрут станет расширением сообщения между Брюсселем и Берлином от European Sleeper. По пути поезд будет останавливаться в Антверпене, Амстердаме и Роттердаме, а также в Берлине и Дрездене.

Поезд будет курсировать ежедневно. Его запуск запланирован в течение 2024 года. Правда, стоимость билета пока остается неизвестной.

Купе ночного поезда / Фото European Sleeper

Европа популяризирует железнодорожные путешествия

Последние несколько лет Евросоюз пытается приучить путешественников ездить на поездах. Ведь этот вид транспорта намного экологичнее самолета. Европейские перевозчики строят мощную сеть ночных поездов. Она к 2030 году должна соединить более двухсот городов по всей Европе.

Также все большее число стран вводят единые проездные билеты, охватывающие железнодорожное сообщение. Такая система успешно работает в Германии. О подобных планах также объявили Франция и Португалия.

Однако эксперты констатируют, что европейцы пока неохотно сменяют самолеты на поезда. Дело в том, что путешествовать на лоукостерах пока значительно дешевле, чем на ночных поездах.