Сократит время поездки: между двумя популярными столицами ЕС запустят высокоскоростной поезд

Между Мадридом и Лиссабоном появится высокоскоростной поезд. Маршрут планируют запустить до 2034 года.

Между Мадридом и Лиссабоном запустят высокоскоростной поезд

Португалия разрабатывает новую линию высокоскоростных поездов. Ее строительство планируют закончить в этом году. А первые поездки ожидают в 2025-м. Этой же линией планирует воспользоваться и Испания.

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Новая высокоскоростная линия соединит Лиссабон и Бадахос на западе Испании. Путь займет менее двух часов – на полтора часа меньше, чем раньше. А из Лиссабона в Порту можно будет добраться вдвое быстрее, чем сейчас.

В Испании рассчитывают, что линия соединит Мадрид и Лиссабон через Бадахос. А время в пути займет 6 часов в 2027 году и 3 часа – до 2034 года, когда в эксплуатацию будет введена вся линия.

Заметим, до сих пор между Испанией и Португалией нет прямого железнодорожного сообщения. Это с вопросами инфраструктуры, например, нужно урегулировать расхождение в системе электронапряжения и системы сигнализации на железной дороге. Мадрид и Лиссабон не были связаны с 2020 года, когда испанская компания Renfe прекратила обслуживание ночных поездов из-за пандемии и не восстанавливала его.



Между Испанией и Португалией запустят скоростной поезд / Фото Unsplash

Кроме того, Португалия строит новый международный аэропорт в Алкошети, примерно в 40 километрах от Лиссабона. Он заработает в 2034 году и заменит Лиссабонский аэропорт Умберто Дельгадо.

В Польше планируют ввести универсальный проездной

Польша намерена ввести новый универсальный проездной билет, который обеспечит доступ к автобусам, трамваям и поездам. Эта система похожа на ту, которая уже используется в Германии.

Точная дата введения и стоимость нового билета пока неизвестны. Однако Министерство инфраструктуры заверило общественность, что активно работает над доработкой этих деталей.