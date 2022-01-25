Как меняется рынок денежных переводов: эксперт назвал ключевые финансовые тренды

Финансовые переводы сейчас присутствуют во всех областях жизни: от бизнеса до личных связей. Поэтому важно следить за тем, как развивается рынок денежных операций. Особое внимание следует уделить международным транзакциям.

Сегодня онлайн-сервисы денежных переводов активно наращивают популярность. Они не только эффективно конкурируют с банковскими учреждениями по вопросам международных транзакций, но и претендуют на преимущество. Соучредитель и СЕО компании TransferGo Даумантас Двилинскас прокомментировал ситуацию и перечислил пять ключевых трендов в сфере платежных сервисов.

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Почему будущее рынка денежных операций за онлайн-сервисами

Даумантас Двилинскас рассказывает, что еще 10 лет назад только банки могли обеспечивать надежные переводы средств. Ограниченный выбор создавал множество неудобств для пользователей. Человек, который хотел прислать средства из-за границы, должен был каждый раз посещать учреждение, платил высокую комиссию за транзакцию, не мог рассчитать точную сумму, которая поступит получателю из-за изменений валютного курса и готовился ко всем операциям заранее, потому что ожидание платежа занимало много времени.

Быстрые, дешевые и удобные переводы тогда миллионам людей казались недостижимой мечтой. Поскольку был общественный запрос, то многие финтех-стартапы принялись решать эту проблему. Так, в 2021 году началась история TransferGo. Четверо друзей-мигрантов из Литвы учились в разных университетах и ​​на разных факультетах Великобритании. Они устали от того, что международные денежные операции стоили неисправимо дорого, службы поддержки не было, а в очередях в пунктах обслуживания приходилось стоять часами. Амбициозные друзья решили перевернуть индустрию международных переводов, создав уникальную бизнес-модель со службой поддержки на самом высоком уровне.

Начинать инновационное дело было нелегко. Компания прошла множество организационных препятствий на пути к успеху. Но основатели не теряли веру в свою идею. Как следствие, сейчас TransferGo пользуется популярностью более чем в 160 странах мира. Люди могут присылать средства выгодно и быстро, а их служба поддержки общается на 9 языках, в том числе на украинском и русском.

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Даумантас Двилинскас / Фото TransferGo

Даумантас Двилинскас объясняет: в отличие от банков онлайн-сервисы для осуществления денежных переводов не хранят денег своих клиентов, а лишь выполняют роль посредника платежных услуг. Это позволяет делать операции быстрее и дешевле.

TransferGo в качестве посредника использует такой механизм действий: сервис принимает локальный цифровой платеж в стране отправителя, после чего информация о платеже поступает в заграничный офис компании в стране получателя, а затем местное отделение перечисляет деньги получателю со своего счета. Таким образом обеспечивается возможность получения средств из-за границы практически мгновенно и с удивительно низкой комиссией.

Не только перечисленные удобства позволяют онлайн-сервисам приобретать приверженность большей аудитории. Важны также отношения с клиентами. Если с определенным банком, отмечает эксперт, пользователь сразу планирует сотрудничать долго, чтобы не тратить время на подписание другого соглашения, привыкание к другим консультантам и тому подобное, то с онлайн-ресурсами отношения складываются по-другому. Изменить приложение на телефоне или компьютере гораздо легче, чем изменить банк. Следовательно, онлайн-сервисы мотивированы постоянно становиться лучше, чтобы не терять доверие потребителей.

Онлайн-сервисы должны непрерывно развиваться, чтобы не терять пользователей

Существующие тренды в сфере платежных сервисов

Тренды – это явления быстротечные. Финансовая сфера не исключение. Даумантас Двилинскас среди всех тенденций выделил 5 самых заметных трендов, касающихся платежных сервисов.

Искусственный интеллект

Этот тренд наиболее предсказуем. Из-за огромных объемов данных, которые приходится обрабатывать ежедневно, без применения искусственного интеллекта невозможно обойтись. С его помощью происходит оценка рисков операций, изучение поведения пользователей, тщательная проверка всех этапов транзакций. Искусственный интеллект защищает права потребителей и делает услуги более качественными и быстрыми.

Чат-боты

Социальные сети выступают в качестве эффективных каналов коммуникации компаний с пользователями. Естественно, что формируется необходимость улучшения этой коммуникации. Сделать это позволяют чат-боты. Подсказать правила пользования сервисом, восстановить утраченный доступ к личному кабинету, изменить данные о себе – эти и другие функции уже с легкостью выполняет круглосуточный чат-бот TransferGo в фейсбуке.

Биометрическая идентификация и авторизация

Современные сервисы умеют определять своего пользователя по голосу, отпечаткам пальцев, сетчатке глаза или распознают лицо. Это также ускоряет операции и налагает дополнительные функции для усиления безопасности.

Партнерство с традиционными финансовыми учреждениями

Сотрудничество с представителями финтеха, особенно во времена пандемии, стало необходимостью для финансовых учреждений. Такая кооперация выгодна всем, в частности система открытого банкинга позволяет финансовым компаниям безопасно сотрудничать с различными API, то есть обмениваться открытой информацией в режиме реального времени.

Сосредоточение на вопросах финансовой безопасности

За развитием технологий внимательно следят интернет-мошенники. Они постоянно придумывают новые схемы для того, чтобы получать доступ к персональным данным пользователей денежных онлайн-сервисов. Аферисты становятся все более креативными, а также опытный пользователь рискует попасть на их крючок. Как следствие, передовые компании сейчас делают ставку на информирование клиентов о безопасности. В частности, TransferGo регулярно объясняет, как заподозрить мошенника и что делать пошагово, когда такое подозрение внезапно возникло.

С учетом этой информации, можно сделать вывод, что все больше людей начнут доверять онлайн-переводам, а сервисы будут еще оперативнее и лояльнее к пользователям.

О сервисе TransferGo