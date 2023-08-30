Израиль нашел деньги для финансирования страховок украинских беженцев: сколько выделят

Правительство страны пересмотрело бюджет и смогло выделить 42 миллиона шекелей на медицинское страхование украинцев в Израиле. Средства "заберут" у нескольких ведомств.

Правительство Израиля утвердило сокращение бюджета для нескольких министерств, чтобы выделить деньги на бесплатное медицинское страхование украинских беженцев.

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Нашли деньги для украинцев

Для этого до конца 2023 года у израильских министерств здравоохранения, соцобеспечения, минобороны и МИД заберут по 0,06% их бюджетов. Такой метод даст дополнительные 35 миллионов шекелей. Но общая стоимость финансирования страховок – 42 миллиона шекелей. Поэтому остальные средства возьмут из коалиционных денег, обещанных министерству по делам Иерусалима.

Сначала правительство планировало профинансировать бесплатное медицинское страхование для украинцев только за счет Минздрава и министерства социального обеспечения. Но они заявили, что для этого им придется забрать средства из нескольких программ, утвержденных для израильтян. Глава Минздрава Моше Арбель подверг резкой критике предложение премьера Биньямина Нетаньяху.

Как развивались события

В августе украинских беженцев в Израиле лишили бесплатного медицинского страхования. Причина была очень проста – банально закончились деньги. Помощь потеряли около 14 тысяч украинцев.

Медицинские услуги в Израиле очень недешевые. Поэтому украинские переселенцы могли лечиться только благодаря страхованию, которое покрывало потребности. Без этого медицинского пакета пожилые беженцы не могли бы получать квалифицированную помощь, ведь она им просто не по карману.

Для решения этой проблемы пришлось вмешаться украинскому МИД. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел разговор со своим израильским коллегой Эли Коэном. После этого правительство пообещало найти решение и не оставить украинцев без медицинского обслуживания.