В министерстве иностранных дел отреагировали на эти обращения. Там отметили, что проблему разрешат в ближайшее время.
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В МИД отреагировали на проблемы украинцев в Израиле
Дмитрий Кулеба отметил, что он провел переговоры со своим израильским коллегой Эли Коэном. В частности, министры коснулись вопроса проблем с медицинским страхованием украинцев в Израиле.
Медицинское страхование для украинцев в Израиле останется, проблема будет решена в ближайшее время,
– сказал он.
Министр иностранных дел Израиля не комментировал переговоры с Кулебой и не высказывался, что будет с медицинским обслуживанием украинцев в израильском государстве.
Что известно о проблемах украинцев с медициной в Израиле
- Журналисты издания The Jerusalem Post отметили, что в Израиле отменили бесплатное медицинское обслуживание около 14 тысяч беженцев из Украины. Позже выяснилось, что заранее о прекращении страхования никого не предупредили.
- Предварительной причиной было то, что министерство финансов Израиля задержало финансирование медицинских страховок для наших граждан. В то же время официальные лица страны заявили, что нуждающиеся в неотложной помощи ее получат.
- Однако большинство украинских беженцев, которые направили запрос в Израиль медицинской помощи, должны подождать. Это касается тех, кому необходима реабилитация после травм, а также тех, кто страдает серьезными заболеваниями.
- Кроме того, представители министерства благосостояния Израиля заявили, что просят выделить бюджетные средства для возобновления программы. Поэтому этот вопрос решают израильские чиновники.
- Также сообщалось, что Украина может приостановить безвиз с Израилем. Это может произойти из-за проблем с отношением израильских властей к украинцам, которые едут в страну.
- Следует подчеркнуть, что медицинские услуги в Израиле не дешевы. Потому украинские беженцы могли лечиться только благодаря страхованию.