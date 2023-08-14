В министерстве иностранных дел отреагировали на эти обращения. Там отметили, что проблему разрешат в ближайшее время.

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В МИД отреагировали на проблемы украинцев в Израиле

Дмитрий Кулеба отметил, что он провел переговоры со своим израильским коллегой Эли Коэном. В частности, министры коснулись вопроса проблем с медицинским страхованием украинцев в Израиле.

Медицинское страхование для украинцев в Израиле останется, проблема будет решена в ближайшее время,

– сказал он.

Министр иностранных дел Израиля не комментировал переговоры с Кулебой и не высказывался, что будет с медицинским обслуживанием украинцев в израильском государстве.

Что известно о проблемах украинцев с медициной в Израиле