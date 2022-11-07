В Польше создали онлайн-сервис с пунктами помощи украинским беженцам

В соседней Польше находится самое большое количество украинских беженцев. Многие из них нуждаются в помощи и теперь смогут быстро получить ее.

Для украинцев в Польше создали онлайн-сервис

Для них была создана специальная онлайн-платформа Mapuj Pomoc. Рассказываем, что это за платформа и как ею пользоваться.

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Mapuj Pomoc – это картографическое онлайн-пространство для всех, кто ищет помощь в Польше или хочет предложить ее. Инициатива объединяет все виды организованной помощи. Портал создает общенациональную базу учреждений, активно помогающих беженцам из Украины, и предусматривает две возможности пользования: поиск помощи и оказание поддержки.

Основная цель новой платформы – повысить осведомленность беженцев из Украины о том, где найти определенный вид поддержки в любом регионе Польши. Речь идет о психологической, юридической, медицинской и другой помощи.

Сервис создан специально для украинцев, которые часто не могут самостоятельно справиться с предстоящими вызовами в чужой стране. По словам канцелярии премьер-министра Польши, в настоящее время в проекте зарегистрировано более 100 пунктов помощи со всей Польши.

Сервис Mapuj Pomoc доступен на двух языках – на польском и украинском языках.

Как найти помощь через Mapuj Pomoc

Для нуждающихся беженцев на сайте предназначена вкладка Карта.

Выбирая функцию "Найди помощь", пользователи получают доступ к картографическому информационному пространству, где легко смогут найти в любом регионе страны местные центры, оказывающие материальную, институциональную и социальную помощь.