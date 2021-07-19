Магазины не смогут работать в воскресенье: Польша исправит лазейку в законодательстве

Правительство Польши хочет усилить запрет на торговлю продуктовых магазинов в воскресенье и выходные дни. Ранее супермаркеты пользовались лазейкой в законодательстве и открывали в своих представительствах отделения почты.

В сейм внесли соответствующий законопроект, который ужесточает требования и ограничения относительно возможности открывать точки продаж в запрещенные законодательством дни. Ряд сетей супермаркетов вынужден будет закрыть свои отделения на предусмотренный законом период.

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По словам автора законопроекта Януша Снядека, депутата от партии PiS, лазейку в законодательстве решили исправить после массового и "беспринципного" ее использования рядом супермаркетов.

Будет введено обязанность вести учет продаж, а соответствующая инспекция будет изучать реестр. Если доходы от почтовых услуг будут превышать 50% от общей суммы доходов, то только тогда предприятия смогут работать в воскресенье,

– пояснил депутат.

Напомним, что ранее неприбыльные почтовые отделения, которые позволяли работу в выходные дни, открыли в своих магазинах сети Kaufland, Biedronka, Intermarche и другие. Вместе с тем около 40% жителей Польши выступили против того, чтобы магазины работали в воскресенье.

К слову, закон, предусматривающий запрет торговли в воскресенье, вступил в силу еще 1 марта 2018 года. Он предусматривает список торговых точек с 32 исключениями. Запрет не распространяется, в частности, на почтовые отделения, кондитерские, заправочные станции с топливом, цветочные магазины, газетные киоски и кафе.

За нарушение закона предусмотрен штраф от 1 000 до 100 000 злотых, а в случае повторного нарушения – ограничение свободы представителей руководства сроком до 3 лет.