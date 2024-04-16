Группа, в состав которой входит немецкий флагманский перевозчик, а также швейцарские и австрийские авиалинии, заявила в заявлении, что постоянно оценивают ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке и поддерживают тесный контакт с властями. На фоне этого Lufthansa заявила о приостановлении полетов.

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Lufthansa временно отменила рейсы на Ближний Восток

Так, минимум до вторника перевозчик не будет выполнять рейсы в Аммана (Иордания), Эрбиль (Ирак) и Тель-Авив (Израиль), до четверга – в Бейрут (Ливан) и Тегеран (Иран). Авиакомпания также не будет использовать воздушное пространство Ирана для других перелетов.

Рейсы начали отменять и переносить из-за конфликта в регионе. В выходные с задержками столкнулись пассажиры El Al, Arkia, Wizz Air, Iberia. Etihad Airways, Air India и United Airlines пришлось отменить часть перелетов.

Важно: если собираетесь лететь куда-то, то лучше проверяйте статус своего рейса заранее.

Ryanair тоже закрывала продажу билетов на рейсы в Израиль

Европейская авиакомпания Ryanair приостановила продажу билетов на рейсы в Израиль Ryanair приостановила продажу билетов на рейсы в Израиль до октября 2024 года. Это решение оставляло только 5 маршрутов в Тель-Авив открытыми для бронирования после этого срока.

С 27 октября для бронирования доступны только 5 направлений в Тель-Авив: из Берлина, Вены, Будапешта, Рима и из Пафоса. Недоступно для резервирования было еще 21 направление авиаперевозчика в Израиль. Но впоследствии Ryanair заявила о восстановлении определенных рейсов.