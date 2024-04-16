Група, до складу якої входить німецький флагманський перевізник, а також швейцарські та австрійські авіалінії, заявила в заяві, що постійно оцінюють ситуацію з безпекою на Близькому Сході та підтримують тісний контакт з владою. На тлі цього Lufthansa заявила про призупинення польотів.

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Lufthansa тимчасово скасувала рейси на Близький Схід

Так, мінімум до вівторка перевізник не виконуватиме рейси до Аммана (Йорданія), Ербіля (Іраку) та Тель-Авіва (Ізраїль), до четверга – до Бейрута (Ліван) та Тегерана (Ірану). Авіакомпанія також не використовуватиме повітряний простір Ірану для інших перельотів.

Рейси почали скасовувати та переносити через конфлікт у регіоні. У вихідні із затримками зіткнулися пасажири El Al, Arkia, Wizz Air, Iberia. Etihad Airways, Air India та United Airlines довелося скасувати частину перельотів.

Важливо: якщо збираєтеся летіти кудись, то краще перевіряйте статус свого рейсу заздалегідь.

Ryanair теж закривала продаж квитків на рейси до Ізраїлю

Європейська авіакомпанія Ryanair призупинила продаж квитків на рейси до Ізраїлю до жовтня 2024 року. Це рішення залишало лише 5 маршрутів до Тель-Авіва відкритими для бронювання після цього терміну.

З 27 жовтня для бронювання доступні лише 5 напрямків до Тель-Авіва: з Берліна, Відня, Будапешта, Риму та з Пафосу. Недоступний для резервування був ще 21 напрямок авіаперевізника до Ізраїлю. Але згодом Ryanair заявила про відновлення певних рейсів.