В самолетах известного авиаперевозчика можно будет заряжать девайсы

Lufthansa намерена обновить салоны своих самолетов. Они установят новые кресла итальянской компании Geven и расширят багажные полки.

Lufthansa добавит зарядки и держатели для смартфонов в самолеты

Когда улучшенные A320 поступят в парк, пассажиров ждет несколько (приятных) нововведений. В частности, появятся зарядки и держатели смартфонов и планшетов для рейсов на средние расстояния.

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Согласно заявлению авиаперевозчика, он установит у 38 уже летающих A320 новые кресла итальянской компании Geven, оснащенные новым функционалом.

Подзарядить гаджет можно будет с помощью разъема USB, вмонтированного в каждое кресло. Также пассажиры смогут закрепить свой смартфон или планшет на специальном держателе, а не раскладывать для этого столик.

Кроме того, смотреть фильмы на телефонах и планшетах станет удобнее – в спинку кресел будут вмонтированы специальные держатели для техники.

Lufthansa добавит зарядки и держатели для смартфонов в самолеты / Фото Lufthansa​

Еще одно новшество включает установку увеличенных полок для ручной клади. По заявлению Lufthansa, дополнительный объем позволит размещать на каждой полке по восемь чемоданов вместо четырех.

Когда будет обновление?

Первый A320 с обновленным салоном поступит в парк Lufthansa весной 2025 года. Переконфигурация салона в других авиалайнерах будет происходить постепенно.

В Lufthansa не уточнили, изменится ли в самолетах количество мест. Авиакомпания использует A320 старого поколения с компоновкой на 168 кресел и A320neo нового типа со 180 креслами в салоне. Обновление салона в старых самолетах позволит Lufthansa добавить дополнительные кресла и увеличить продажу билетов на каждом обновленном воздушном судне на 7%.