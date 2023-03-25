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Целью было узнать, что стоит посетить, а что можно пропустить. Были изучены отзывы в Tripadvisor и Google, учтено расстояние от ближайшего международного аэропорта, безопасность отдыха и популярность в TikTok. В результате каждая достопримечательность оценивалась по шкале от 1 до 10.

Результаты оказались очень неожиданными. На вершине рейтинга оказалось здание венгерского парламента в Будапеште (7,34 балла из 10). Большое неоготическое здание с видом на реку Дунай является достопримечательностью города. Исследователи отмечают, что 93,4% ее отзывов на Tripadvisor являются "очень хорошими" или "отличными", а в TikTok она набрала 887 миллионов просмотров – и это число продолжает расти.



Здание венгерского парламента в Будапеште заняло первое место в рейтинге / Фото UnSplash

На втором месте – Диснейленд в Париже (7,17 из 10 баллов). Удивительно, но именно парижский Диснейленд – самая популярная достопримечательность TikTok: 7,9 миллиарда просмотров.

"Голубая лагуна" (The Blue Lagoon) в Исландии занимает третье место в рейтинге лучших туристических достопримечательностей мира (7,15/10). Расположенная среди вулканического ландшафта, она привлекает туристов насыщенным голубым цветом геотермальной воды.



Голубая лагуна в Исландии / Фото Hekla

В ТОП-10 лучших достопримечательностей также вошли:

площадь Испании в Севилье (PlazadeEspaña, 7,13 балла),

буддийский храм Ангкор-Ват в Камбодже (7,04 балла),

базилика Святого Петра в Риме (7,03 балла),

El Ateneo Grand Splendid — один из самых известных книжных магазинов Буэнос-Айреса (6,99 балла),

Афинский Акрополь (6,91 балла),

Национальный музей Те-Папа-Тонгарева в Новой Зеландии (6,9 балла),

Статуя Христа-Спасителя в Рио-де-Жанейро, Бразилия (6,83 балла).

3 самые плохие достопримечательности мира

Тадж-Махал в Индии интересен путешественникам, но из-за длительного расстояния от международного аэропорта, больших толп в храме и вокруг, а также скромных санитарных условий, туристы назвали индийскую достопримечательность одной из самых непривлекательных в мире. В итоге индийская "жемчужина" всего на 97 месте.

Гранд-базар в Стамбуле является одним из старейших торговых центров в мире, но, как следует из отзывов, туристам там не очень удобно. Многих пугают многочисленные торговые ряды, среди которых легко заблудиться, навязчивые торговцы и, что удивительно, необходимо дегустировать местную продукцию, например, орехи, сухофрукты и специи. В итоге – 98 место в рейтинге.

В то же время на последнем месте в рейтинге оказалась знаменитая голливудская Аллея Славы (всего 3,42 из 10 баллов), у которой очень неоднозначные отзывы на Tripadvisor: на момент составления рейтинга более 6 тысяч человек дали локации три балла из пяти, а более 1 тысячи оценили ее как "ужасную", описав как "грязную", "печальную" и "не удивительную".



Аллея Славы заняла последнее место в рейтинге / Фото Culture Trip