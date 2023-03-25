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Метою було з'ясувати, що варто відвідати, а що можна пропустити. Були вивчені відгуки в Tripadvisor та Google, враховано відстань від найближчого міжнародного аеропорту, безпеку відпочинку та популярність у TikTok. У результаті кожна визначна пам'ятка оцінювалася за шкалою від 1 до 10.

Результати виявилися дуже несподіваними. На вершині рейтингу опинилася будівля угорського парламенту в Будапешті (7,34 бала з 10). Велика неоготична будівля з видом на річку Дунай є найвизначнішою пам'яткою міста. Дослідники відзначають, що 93,4% її відгуків на Tripadvisor є "дуже хорошими" або "відмінними", а в TikTok вона набрала 887 мільйонів переглядів – і це число продовжує зростати.



Будівля угорського парламенту в Будапешті посіла перше місце в рейтингу​ / Фото UnSplash

На другому місці – Діснейленд у Парижі (7,17 із 10 балів). Дивно, але саме паризький Діснейленд — найпопулярніша пам'ятка TikTok: 7,9 мільярдів переглядів.

"Блакитна лагуна" (The Blue Lagoon) в Ісландії посідає третє місце в рейтингу найкращих туристичних пам'яток світу (7,15/10). Розташована посеред вулканічного ландшафту, вона приваблює туристів насиченим блакитним кольором геотермальної води.



Блакитна лагуна в Ісландії / Фото Hekla

До ТОП-10 найкращих пам'яток також увійшли:

площа Іспанії в Севільї (PlazadeEspaña, 7,13 бала),

буддійський храм Ангкор-Ват у Камбоджі (7,04 бала),

базиліка Святого Петра в Римі (7,03 бала),

El Ateneo Grand Splendid — один із найвідоміших книгарень Буенос-Айреса (6,99 бала),

Афінський Акрополь (6,91 бала),

Національний музей Те-Папа-Тонгарьова в Новій Зеландії (6,9 бала),

Статуя Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро, Бразилія (6,83 бала).

3 найгірші пам'ятки світу

Тадж-Махал в Індії цікавий мандрівникам, але через тривалу відстань від міжнародного аеропорту, великих натовпів у храмі та навколо, а також скромних санітарних умов, туристи назвали індійську пам'ятку однією з найпривабливіших у світі. У підсумку індійська "перлина" має лише 97 місце.

Гранд-базар у Стамбулі є одним із найстаріших торгових центрів у світі, але, як випливає з відгуків, туристам там не дуже зручно. Багатьох лякають численні торгові ряди, серед яких легко заблукати, нав'язливі торговці і, що дивно, необхідність дегустувати місцеву продукцію, наприклад, горіхи, сухофрукти та спеції. У підсумку – 98 місце у рейтингу.

Водночас на останньому місці в рейтингу опинилася знаменита голлівудська Алея Слави (всього 3,42 бала з 10), у якої дуже неоднозначні відгуки на Tripadvisor: на момент складання рейтингу понад 6 тисяч осіб дали локації три бали з п'яти, а більш як 1 тисяча оцінили її як "жахливу", описавши як "брудну", "сумну" і "не дивовижну".



Алея Cлави посіла останнє місце в рейтингу / Фото Culture Trip