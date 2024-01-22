Лучшее для экспатов в 2024 году: какие города попали в рейтинг

Поскольку мир становится более взаимосвязанным, все больше людей рассматривают возможность жить за границей. Прелесть нового опыта, лучших возможностей и высшего качества жизни побуждали многих изучить возможность стать эмигрантами. Однако выбор лучшей страны для жизни может быть непростым из-за множества доступных вариантов.

Компания ECA International опубликовала новый рейтинг лучших городов для переезда. Победитель не изменился – по-прежнему Берн. Кто еще попал в рейтинг – узнайте ниже в материале!

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Лучшие города для экспатов в 2024 году

В топе, как обычно, швейцарские, голландские и скандинавские города:

Берн (Швейцария), Эйндховен (Нидерланды), Ставангер (Норвегия), Женева (Швейцария), Копенгаген (Дания), Роттердам (Нидерланды), Гаага (Нидерланды), Гетеборг (Швеция), Амстердам (Нидерланды), Базель (Швейцария), Дублин (Ирландия), Люксембург (Люксембург)

Ставангер занял третье место в рейтинге лучших городов для экспатов / Фото Unsplash

Рейтинг составляли на основе ряда критериев, среди которых:

качество жизни,

безопасность,

доступность жилья и медицинских услуг,

инфраструктура,

климат и другие.

5 лучших стран Европы для трудоустройства украинцев

В течение нескольких лет среди украинцев растет интерес к работе в странах ЕС. Несмотря на то, что наиболее популярными направлениями для переезда являются Польша, Германия и Чехия, эти государства отстают в плане трудоустройства.

Поэтому перед выбором страны для длительного проживания и трудоустройства важно определить те, которые обеспечивают наилучшие условия как для местного населения, так и для переселенцев. Чтобы помочь с этим, Заграница24 предлагает ознакомиться с рейтингом самых счастливых стран Европы.