Названы лучшие авиакомпании мира 2022 года: кто возглавил "воздушный" рейтинг

25 июля 2022 , 21:20
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Airline Ratings

Международные авиакомпании не устают совершенствоваться, чтобы завоевать первые позиции. Каждый год популярный сервис AirlineRatings, посвященный анализу работы авиаперевозчиков, составляет рейтинг лучших авиалиний.

В 2022-м авиакомпания Qatar Airways в очередной раз стала лучшей в мире. Также сервис опубликовал рейтинг лучших лоукостеров, но об этом впоследствии.

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Лучшие авиакомпании мира 2022 года

  • Qatar Airways
  • Air New Zealand
  • Etihad Airways
  • Korean Air
  • Singapore Airlines
  • Qantas
  • Virgin Australia
  • EVA Air
  • Turkish Airlines
  • All Nippon Airways

К слову, авиакомпания Air New Zealand 6 лет подряд возглавляла список, но в 2021-м ее сместил катарский авиаперевозчик Qatar Airways. В этом году он не покинул первую ступеньку.

10 лучших лоукостеров:

  • Allegiant Air
  • AirAsia
  • EasyJet
  • Jetstar
  • Flair
  • Fly Dubai
  • Ryanair
  • Scoot
  • Southwest
  • VietJet Air

Дополнительные награды

Кроме рейтинга 10 лучших авиакомпаний и лоукостеров, AirlineRatings.com также вручил дополнительные награды – за лучший бизнес-класс и звание лучшей авиакомпании Ближнего Востока – Qatar Airways; титул лучшей авиакомпании в Тихоокеанском регионе – Air New Zealand; лучшими в путешествиях на большие расстояния стали: jetBlue, Turkish Airlines, Qatar Airways, Korean Air и Air New Zealand; наиболее экологичной авиакомпанией стала Etihad Airways, Korean Air – лучшей грузовой, а Vietjet получила награду за лучшие цены.

Эксперты оценивали авиалинии по ряду критериев, в частности возраст авиапарка, отзывы пассажиров и дополнительные услуги для комфорта клиентов. Кроме того, еще в 2021 году добавилась реакция на вызовы COVID-19.

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Автор: Марта Касіянчук