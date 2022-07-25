Названы лучшие авиакомпании мира 2022 года: кто возглавил "воздушный" рейтинг

Международные авиакомпании не устают совершенствоваться, чтобы завоевать первые позиции. Каждый год популярный сервис AirlineRatings, посвященный анализу работы авиаперевозчиков, составляет рейтинг лучших авиалиний.

В 2022-м авиакомпания Qatar Airways в очередной раз стала лучшей в мире. Также сервис опубликовал рейтинг лучших лоукостеров, но об этом впоследствии.

Заметьте Самый большой лоукостер Европы полностью убрал Украину из своей системы бронирования

Лучшие авиакомпании мира 2022 года

Qatar Airways

Air New Zealand

Etihad Airways

Korean Air

Singapore Airlines

Qantas

Virgin Australia

EVA Air

Turkish Airlines

All Nippon Airways

К слову, авиакомпания Air New Zealand 6 лет подряд возглавляла список, но в 2021-м ее сместил катарский авиаперевозчик Qatar Airways. В этом году он не покинул первую ступеньку.

10 лучших лоукостеров:

Allegiant Air

AirAsia

EasyJet

Jetstar

Flair

Fly Dubai

Ryanair

Scoot

Southwest

VietJet Air

Дополнительные награды

Кроме рейтинга 10 лучших авиакомпаний и лоукостеров, AirlineRatings.com также вручил дополнительные награды – за лучший бизнес-класс и звание лучшей авиакомпании Ближнего Востока – Qatar Airways; титул лучшей авиакомпании в Тихоокеанском регионе – Air New Zealand; лучшими в путешествиях на большие расстояния стали: jetBlue, Turkish Airlines, Qatar Airways, Korean Air и Air New Zealand; наиболее экологичной авиакомпанией стала Etihad Airways, Korean Air – лучшей грузовой, а Vietjet получила награду за лучшие цены.

Эксперты оценивали авиалинии по ряду критериев, в частности возраст авиапарка, отзывы пассажиров и дополнительные услуги для комфорта клиентов. Кроме того, еще в 2021 году добавилась реакция на вызовы COVID-19.

Это может вас заинтересовать – Сколько денег пожертвовали богатые люди Украины: смотрите видео