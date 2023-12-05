Дешевые перелеты к морю: Ryanair запускает 16 новых рейсов в популярную страну

Хорватия – одна из самых популярных туристов европейских стран, которая летом привлекает миллионы туристов. Ирландская авиакомпания Ryanair запустит в курортный город Дубровник 16 рейсов из европейских стран.

Также лоукостер намерен открыть сезонную базу в Хорватии. Откуда можно будет дешево путешествовать самолетом в Хорватию – узнайте дальше!

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Ryanair запускает 16 новых рейсов в Дубровник

Ирландский лоукостер планировал открыть новую сезонную базу в Хорватии. А уже в апреле 2024 г. авиакомпания планирует расширить собственную сеть рейсов из Дубровника и добавить 16 новых рейсов между известным туристическим городом на побережье Адриатического моря и городами Европы.

В частности, полететь можно будет:

Дубровник – Берлин с 3 апреля дважды в неделю;

с 3 апреля дважды в неделю; Дубровник – Карлсруе с 5 апреля дважды в неделю;

с 5 апреля дважды в неделю; Дубровник – Дюссельдорф Вете со 2 апреля дважды в неделю;

со 2 апреля дважды в неделю; Дубровник – Мемминген со 2 апреля дважды в неделю;

со 2 апреля дважды в неделю; Дубровник – Краков со 2 апреля 2024 года дважды в неделю;

со 2 апреля 2024 года дважды в неделю; Дубровник – Вроцлав с 3 апреля дважды в неделю;

с 3 апреля дважды в неделю; Дубровник – Познань с 4 апреля дважды в неделю;

с 4 апреля дважды в неделю; Дубровник – Лондон STN со 2 апреля 6 раз в неделю;

со 2 апреля 6 раз в неделю; Дубровник – Манчестер с 4 апреля дважды в неделю;

с 4 апреля дважды в неделю; Дубровник – Париж BVA с 5 апреля дважды в неделю;

с 5 апреля дважды в неделю; Дубровник – Рим FCO с 3 апреля 5 раз в неделю;

с 3 апреля 5 раз в неделю; Дубровник – Милан BGY со 2 апреля дважды в неделю;

со 2 апреля дважды в неделю; Дубровник – Стокгольм ARN с 3 апреля дважды в неделю;

с 3 апреля дважды в неделю; Дубровник – Брюссель Шарлеруа с 4 апреля дважды в неделю;

с 4 апреля дважды в неделю; Дубровник – Хельсинки с 5 апреля дважды в неделю;

с 5 апреля дважды в неделю; Дубровник – Осло Торп с 3 апреля дважды в неделю.

Дешевые билеты в расписании указанных рейсов можно найти на официальном сайте авиакомпании. Также рекомендуем пользоваться поисковым агрегатором типа kiwi.com.

Авиабилеты Дубровник - Париж BVA с 5 апреля 2024 года дважды в неделю / Скриншот с сайта Ryanair

Кроме того, авиакомпания Ryanair ранее добавила 4 маршрута, соединивших 7 городов Европы. Новые направления появились осенью между городами Европы с увлекательной архитектурой:

Копенгаген (Дания) – Париж Бове (Франция) – с 29 октября 2023 года – 4 раза в неделю;

– с 29 октября 2023 года – 4 раза в неделю; Копенгаген (Дания) – Варшава Модлин (Польша) – с 29 октября 2023 года – трижды в неделю;

– с 29 октября 2023 года – трижды в неделю; Венеция Тревизо (Италия) – Лондон Лутон (Англия) с 29 октября 2023 года, дважды в неделю;

с 29 октября 2023 года, дважды в неделю; Загреб (Хорватия) – Лансароте (Испания) с 4 ноября 2023 г., один раз в неделю.

Рейсов Ryanair в Португалию станет меньше и они подорожают

Следующим летом ирландский лоукостер будет гораздо меньше летать в Португалию. Крупнейший бюджетный авиаперевозчик Европы объясняет: все из-за повышения аэропортовых сборов.

Авиакомпания не смогла примириться с тем, что в Португалии они вырастут в среднем на 14,6%. Поэтому в 2024 году рейсов в эту европейскую страну значительно уменьшится. Кроме того, меньшее количество рейсов повышает спрос, свободных мест становится меньше, поэтому цена закономерно растет.

Какие места в самолете Ryanair не нужно никогда выбирать?

В последнее время социальные сети засыпаны жалобами пассажиров, забронировавшими место у окошка на рейсах лоукостера Ryanair, но доступа к нему не получили.

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, нужно знать, что у ирландской авиакомпании просто есть места без окон. Но об этом мало кому известно. О каких именно местах говорится – читайте здесь!