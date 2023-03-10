LOT запустит новые рейсы из Варшавы: куда улетит
Источник:LOT
С 28 марта польские авиалинии "LOT Polish Airlines" добавят четыре дополнительных регулярных рейса в неделю. Они будут выполняться между Вильнюсом и Варшавой.
LOT запустит новые рейсы между Варшавой и Вильнюсом
Новое расписание уже появилось на сайте. Частично рейсы заменят выполняемые сейчас (изменится только время вылета).
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В день авиакомпания планирует летать по маршруту пять раз.
Маршрут между Вильнюсом и Варшавой важен как для бизнеса, так и для путешественников. Аэропорт столицы Польши является важным авиационным центром, где есть много стыковочных рейсов в более отдаленные страны мира, и мы точно знаем, что он очень часто используется путешественниками из нашей страны.
– сказал глава Отдела авиационных услуг аэропортов Литвы Томас Зитикис.
В настоящее время авиакомпания выполняет 28 рейсов в неделю между указанными столицами, сообщают Аэропорты Литвы.
В то же время другие авиакомпании (например, Wizz Air, Ryanair) наоборот рейсы из Вильнюса закрывают.
Wizz Air запускает новые рейсы из румынского города Яссы
С началом весенне-летнего сезона авиакомпании мира начали наперебой объявлять о новых рейсах. Венгерский лоукостер Wizz Air также не отстает – авиаперевозчик сообщил об открытии четырех направлений.
В первую очередь напомним, что с 14 марта самолеты Wizz Air перестанут летать в аэропорт Кишинева. А авиакомпания запустит два новых рейса из Яссы в Румынию – он ближе всего расположен в столицу Молдовы.
Кроме того, венгерский лоукостер откроет новые авиасообщения из Абу-Даби, а также восстановит направление Абу-Даби (ОАЭ) – Сохаг (Египет).