Так, самолеты Wizz Air перестанут летать в столицу Молдовы Кишинева с 14 марта. Об этом говорится в пресс-службе авиакомпании, а впоследствии эту информацию подтвердило и Управление гражданской авиации Молдовы.

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Wizz Air приостанавливает выполнение всех рейсов из Молдовы

Wizz Air внимательно следит за ситуацией в безопасности в Молдове и постоянно поддерживает контакты с различными местными и международными органами власти и агентствами, чтобы обеспечить наивысший уровень безопасности авиаперевозок. Безопасность пассажиров и экипажа остается приоритетом для Wizz Air, и в результате недавних событий в Молдове и высокого, но не прямого риска в воздушном пространстве страны Wizz Air принял сложное, но ответственное решение приостановить все рейсы в Кишинев с 14 марта,

– заявили в авиакомпании.

Кишинев – единственный аэропорт Молдовы, в который летает лоукостер. Таким образом, Wizz Air полностью закрывает полеты в Молдову. Напомним, что авиакомпания летала из Кишинева в Будапешт, Прагу, Вену, Лондон, Барселону, Рим, Милан, Болонью, Венецию, Гамбург, Берлин, Дортмунд и Мемминген.

Отмену всех рейсов подтвердило и Управление гражданской авиации в Молдове. Там добавили, что авиакомпания аргументировала свое решение рисками безопасности в воздушном пространстве.

Wizz Air будет постепенно отправлять письма пассажирам, в которых будет сообщать об отмененных рейсах. Там также будут описаны способы вернуть средства. Обычно клиенты, чьи рейсы были отменены, могут получить возмещение в 120% первоначального тарифа на бонусный счет или 100% на карту.