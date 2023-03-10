LOT запустить нові рейси між Варшавою та Вільнюсом

Новий розклад уже з'явився на сайті. Частково рейси замінять ті, що виконують зараз (зміниться лише час вильоту).

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У день авіакомпанія планує літати маршрутом п'ять разів.

Маршрут між Вільнюсом та Варшавою важливий як для бізнесу, так і для мандрівників. Аеропорт столиці Польщі є важливим авіаційним центром, де є багато стикувальних рейсів до більш віддалених країн світу, і ми точно знаємо, що він дуже часто використовується мандрівниками з нашої країни,

– сказав голова Відділу авіаційних послуг аеропортів Литви Томас Зітікіс.

Наразі авіакомпанія виконує 28 рейсів на тиждень між вказаними столицями, повідомляють Аеропорти Литви.

Натомість інші авіакомпанії (наприклад, Wizz Air, Ryanair) навпаки рейси з Вільнюса закривають.

Wizz Air запускає нові рейси з румунського міста Ясси

З початком весняно-літнього сезону авіакомпанії світу почали навперебій оголошувати про нові рейси. Угорський лоукостер Wizz Air також не відстає – авіаперевізник повідомив про відкриття чотирьох напрямків.