Медики бьют тревогу. Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний заявил, что уже зафиксировали локальные случаи заражения. Это означает, что их не привезли в Европу из тропических стран.

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Где уже зафиксировали вирус

По состоянию на 5 июля лихорадку Западного Нила обнаружили в:

Севилье (Испания) – один зараженный;

Модене (Италия) – один зараженный.

Кроме того, у комаров вирус обнаружили в провинции Кьети (Италия).

Какие симптомы указывают на болезнь

Медики рассказали, что каждый пятый человек, который заразился вирусом лихорадки Западного Нила, переживает крайне неприятные для себя симптомы. В частности, говорится о температуре, острой боле, высыпания на коже и рвоте. Кроме того, в некоторых случаях могут быть: судороги, мышечная слабость и паралич. Если человек подозревает, что мог подхватить вирус, нужно немедленно обращаться к медикам.



Вирус наносит людям много страданий / Unsplash

Стоит заметить, что в прошлом году лихорадку Западного Нила зафиксировали у более 700 человек. К сожалению, более 60 человек ушли из жизни. Вирус обнаружили в 9 странах. Он распространился на несколько новых регионов.