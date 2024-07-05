Медики б'ють на сполох. Європейський центр із профілактики та контролю захворювань заявив, що вже зафіксували локальні випадки зараження. Це означає, що їх не привезли у Європу з тропічних країн.

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Де вже зафіксували вірус

Станом на 5 липня лихоманку Західного Нілу виявили у:

Севільї (Іспанія) – один заражений;

Модені (Італія) – один заражений.

Окрім того, у комарів вірус виявили у провінції К'єті (Італія).

Які симптоми вказують на хворобу

Медики розповіли, що кожна п'ята людина, яка заразилася вірусом лихоманки Західного Нілу, переживає вкрай неприємні для себе симптоми. Зокрема, мовиться про температуру, гострий біль, висипання на шкірі та блювоту. Окрім того, у деяких випадках можуть бути: судоми, м'язова слабкість і параліч. Якщо людина підозрює, що могла підхопити вірус, потрібно негайно звертатися до медиків.



Вірус завдає людям багато страждань / Unsplash

Варто зауважити, що минулого року лихоманку Західного Нілу зафіксували у понад 700 людей. На жаль, понад 60 людей пішли з життя. Вірус виявили у 9 країнах. Він поширився на декілька нових регіонів.