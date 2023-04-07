Лидер не рад туристам: 10 городов мира, которые следует обязательно посетить весной

Лидером стала столица Нидерландов – Амстердам. Впрочем, это не порадовало город, поскольку уже несколько лет там ведут активную кампанию по противодействию чрезмерному туризму.

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10 лучших городов мир для посещения весной

Амстердам, Нидерланды.

Лондон, Великобритания.

Прага, Чехия.

Пекин, Китай.

Рим, Италия.

Лас-Вегас, США.

Париж, Франция.

Вена, Австрия.

Мельбурн, Австралия.

Лос-Анджелес, США.

Следует отметить, что Амстердам возглавил список благодаря большому количеству мероприятий и празднований, которые выпадают весной. Например, День короля 27 апреля, когда люди выходят на улицы в оранжевых одеждах, чтобы отпраздновать день рождения короля Виллема Александра, и танцуют до поздней ночи. Весна также является удачным временем года для посещения удивительных полей тюльпанов в королевском парке Кекенхоф.

Кроме того, весной в Амстердаме очень популярны пикники в городских парках. Особенно горожане и туристы любят собираться в парке Вондела.

Парк Кекенкоф в Нидерландах / Фото UnSplash

Амстердам не рад туристам

Несмотря на то, что Амстердам является одним из самых популярных среди туристов городов Европы, сам он не очень рад гостям, по крайней мере тем, кого, в первую очередь, привлекают развлечения для взрослых.

Местные жители жалуются, что многочисленные туристы, приезжающие в город покурить каннабис, хорошенько напиться и посмотреть на секс-работниц из квартала красных фонарей – повышают уровень преступности в городе, оставляют много мусора и мешают им спать. Поэтому вот уже несколько лет местные власти проводят политику по борьбе с чрезмерным туризмом: