Масштабные пожары в Греции: еще с одного острова эвакуируют туристов

А уже в обед объявили эвакуацию туристов с острова Корфу. Об этом пишут местные СМИ.

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Из Корфа эвакуируют туристов и жителей

Так, на острове Корфу в Ионическом море объявлена эвакуация из 15 населенных пунктов. Лесные пожары возникли в горах в центральной части острова, но огонь быстро двигается к побережью. Из некоторых городков людей вывозят по морю.

Как рассказал спикер пожарной бригады Василис Ватракогианнис, с помощью последовательных сообщений на экстренный номер 112 было эвакуировано 17 сел, а 2 466 человек доставлены в безопасное место.

Стоит отметить, что в настоящее время не сообщается о повреждении домов,

– рассказал он.

По его словам, на Корфу привлечено также подкрепление, прибывшее из материковой части Греции. Также ликвидировать пожар помогают четыре самолета и три вертолета.

Людей эвакуируют по суше и по морю: смотрите видео

Эвакуировали и Родос

Ранее масштабную эвакуацию из-за лесных пожаров объявили на Родосе. Эта спасательная операция стала самой масштабной в истории Греции.

Тысячи людей были эвакуированы из частных домов, пансионатов и гостиниц. Греция пострадала от длительного периода чрезвычайной жары, а сильный ветер усложняет сдерживание распространения огня. Бежать из гостиниц пришлось и тысячам иностранных туристов.

Масштабные пожары в Греции: смотрите видео

Безопасно ли путешествовать по Европе во время аномальной жары?

Антициклон с красноречивым названием "Цербер" вызвал волну адской жары в странах Европы. В Средиземноморье фиксируют аномально высокие температуры, поэтому туристам в Италии, Испании, Греции и Хорватии следует быть особенно внимательными.